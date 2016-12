Premio in extremis para un vecino de Valdesoto

La suerte hizo ayer una pequeña parada en Pola de Siero. La capital del cuarto concejo de la región fue uno de los cuatro puntos asturianos agraciados con el número 22.259 correspondiente a uno de los quintos premios repartidos ayer en el siempre esperado sorteo de Navidad.

El premio llegó "in extremis", pues el agraciado, un vecino de Valdesoto que prefiere no desvelar su identidad, adquirió el boleto a última hora del miércoles para completar las terminaciones que le faltaban con la intención de al menos garantizarse un reintegro, aunque finalmente se llevará 6.000 euros que quedarán en 5.300 euros después de pasar por caja para el pertinente pago a Hacienda.

La encargada de dar la suerte fue Cecilia Suárez, tercera generación de un establecimiento situado en la calle Alcalde Parrondo, que hace tres años incorporó un terminal para emitir décimos de lotería, tras cuatro décadas de dedicación especial a las quinielas y otros juegos de Loterías y Apuestas del estado.

El agraciado, habitual jugador del principal sorteo de lotería del año, revisó el miércoles todas las participaciones y décimos que había adquirido en los últimos meses. "Vi que me faltaban números terminados en 5 y en 9", señala el hombre que para asegurarse el reintegro mandó a su novia al establecimiento de Suárez. Lo más curioso es que debido a lo apurado de su demanda no encontró todo lo que buscaba.

"Le dijeron que el 5 estaba agotado, así que sólo se vino con la terminación en 9", para luego mostrar su satisfacción contenida. "No es mucho, pero ayuda", indicó el hombre, que bromeaba sobre su petición de anonimato. "Si luego me toca el Gordo me presto a lo que sea", comentó pocos minutos después de saberse ganador de un quinto.

Muy contenta se mostró por su parte Cecilia Suárez, que tres años después de comenzar su andadura con el sorteo de Navidad consiguió dar su primer premio. "Hace quince días dimos otro de 31.143 euros de la Primitiva, pero en este apartado estábamos por estrenar", comentó Suárez, que a lo largo de la mañana no paró de recibir mensajes y llamadas para interesarse por el premio.

Si bien sólo tuvo premio uno de los décimos emitidos en el establecimiento, la titular considera que el aumento de décimos de terminal premiados permite ganar prestigio a negocios como el suyo. "La gente es muy reacia todavía a llevarse décimos de máquina, pero cada vez se están concienciando más al ver que tocan como los otros", sostiene una mujer que espera y desea que continúe la buena racha de las últimas semanas. "A ver si siguen saliendo premios de estos porque siempre satisface ver que repartes alegrías", desea la lotera.

Esa satisfacción se trasladaba ayer mismo a cuentagotas a los clientes iban entrando en el local y conociendo la buena noticia. "¿Es aquí donde toca la lotería?", preguntaba un hombre que aprovechó para comprar décimos para los próximos sorteos de lotería previstos, entre ellos el de El Niño, mientras otros simplemente pasaban para felicitar a Cecilia Suárez.

También hubo rumores infundados, como el de que había tocado una serie entera o que un local hostelero había sido el receptor de un premio de gran enjundia. "Me llamaron para decirme que si tenía lotería de allí me habían tocado más de mil euros por papeleta", señaló el sierense José Luis Gómez, que al igual que muchos vecinos tanto de la Pola y de otras localidades vecinas pensaron durante unos minutos que podría tener unas fiestas más alegres, al menos, en lo que respecta a sus bolsillos.