"Todavía no sé si creérmelo", dice una maliayesa al ganar el segundo premio

"¡Todavía no sé si creérmelo!". Así, incrédula, estaba ayer Cristina Simón al conocer que le había tocado la lotería. Trabaja en el café del Sol, de Villaviciosa, con su primo, Raúl Palacio, y su tía, Ana Isabel Roda. A él se le ocurrió invertir el dinero del bote en comprar tres décimos. Uno de ellos, el 04536, que sacó con el terminal, fue sido agraciado con el segundo premio. Es decir, les han tocado 125.000 euros para repartir entre los tres. La lotera, Belinda Marqués, estaba pletórica por haber vendido este segundo y otro décimo, premiado con 6.000 euros, de un quinto. Es el 19152 y sospecha que coincide con una fecha de nacimiento: el 19 de enero del 52.

Marqués no supo hasta el final de la mañana que el más importante había quedado en la Villa. Fue precisamente Raúl Palacio, que estaba en casa griposo quien comprobó que les había tocado la lotería.

Llamó a la cafetería y su prima no podía ni creérselo. "Pensé que me estaba tomando el pelo", reconoce Cristina Simón. Aún no sabe en qué gastará o invertirá el dinero del premio, pero reconoce que "son fechas muy propias para algún caprichín". En otras ocasiones les "había tocado algún pellizco", pero no como éste. Pero así todo, ayer también tocó seguir trabajando y hoy, igual.

Los maliayeses intuían que la grabación del anuncio de la lotería de Navidad en el concejo les traería suerte -de ahí que se dispararan las ventas- y así fue. Belinda Marqués echaba las cuentas y podía apuntar que vendió un 27,53% más que el año pasado. Ayer estaba feliz. Es su primer premio navideño y por este motivo, al estrenarse, siempre se disfruta más.