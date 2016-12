Lo que Xixón sí puede y Asturias no

Las municiones fueron las contradicciones. En el primer debate presupuestario de la legislatura, la enésima batalla del PSOE contra Podemos, y viceversa, eligió en los dos bandos el mismo armamento de la incoherencia. Atacaron los morados con las balas de "la devolución del favor", afeando el "te doy para que me des" del pacto socialisto-popular que ha sacado adelante el presupuesto autonómico de 2017 gracias a la perversa lógica de generosidad bipartidista del que devuelve una dádiva por otra, del presidente de la gestora socialista que da investidura en Madrid y recibe en injusta reciprocidad cuentas públicas en Asturias. Respondió el PSOE con proyectiles del mismo calibre, con un "vosotros también", con un índice señalando a Gijón y el otro en el gatillo, recordando que Xixón Sí Puede ha decidido que sí puede facilitar las cuentas municipales de la derecha en Gijón, que la marca local de Podemos acaba de acordar en asamblea que contribuirá a salvar mediante abstención los presupuestos del equipo de gobierno que allí manda en minoría Foro Asturias.

"No es cuestión de etiquetas ideológicas", argumentará pronto en su defensa el portavoz de Podemos, Emilio León, "sino de haber pactado políticas en contra de los intereses de los asturianos". No importa con quién, sino qué, dice su argumentario en los pasillos de la cámara. Su colega socialista Fernando Lastra había salido del hemiciclo muy interesado en subrayar que el convenio presupuestario "múltiple" que la Junta acababa de materializar sólo excluye a Foro y a Podemos, en arrinconar juntos a los que ayer votaron juntos, respaldando uno las enmiendas de totalidad del otro en el paquete de propuestas de corrección que se referían a los gastos. Que "manifiestan su sintonía en Gijón", remarca el diputado. "Tienen un acuerdo político en Gijón", dijo también Lastra, allí donde "no hay orientación política o ideológica" y donde una asamblea de 109 personas decidió el jueves abstenerse a cambio de aceptar la inclusión en las cuentas municipales de "una presunta renta social que no existe. Aquí, en cambio, no pueden aceptar el salario social, que sí existe. Es una manera de percibir las cosas que no compartimos".

El reproche de ida y vuelta, la carrera por evitar ser el más amigo de las derechas encontró a Emilio León haciendo crecer el argumento del "do ut des" con un "gobernar no es devolver favores" y entrando en el asunto gijonés con la argumento de que "la candidatura de unidad popular Xixón Sí Puede, totalmente autónoma respecto a Podemos, ha decidido abstenerse porque algunas de sus reivindicaciones van a estar en el presupuesto, igual que algunas otras de IU y de los sindicatos UGT y CCOO".

Contrapone esa actitud a los oídos sordos que Podemos ha percibido en el Gobierno socialista del Principado, que "no ha hecho ninguna concesión porque tenía garantizado el apoyo del PP". En algún caso, eso sí, también hay voces de fuera del PSOE, más próximas al interior de Podemos, que sí aprecian ciertas contradicciones entre las decisiones presupuestarias de Gijón y las del parlamento autonómico. "¿Cómo es posible -se preguntaba el jueves el sindicalista de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) Cándido González Carnero en la asamblea de Xixón Sí Puede- que en Asturias se diga que no a unos presupuestos que en teoría son más progresistas que éstos y en Gijón, donde somos prácticamente la misma organización, vamos a favorecer unos presupuestos a la derecha?"

La pregunta dejó en el aire la duda respecto al eco de la queja, habida cuenta de lo aplastante de la votación, 99 votos a diez a favor de la abstención, pero a la vista del resultado en Gijón y en la Junta los bloques guardan ciertas similitudes no exactas en cuanto a su composición, por mucho que la paradoja de la política moderna los haya situado a lados distintos de la trinchera. En Gijón apoyan las cuentas municipales, por acción u omisión, los mismos grupos que ayer defendieron enmiendas a la totalidad del presupuesto autonómico, IU, Podemos y Foro. Las rechazan PSOE y Ciudadanos, que en el parlamento autonómico dan respaldo con sus matices al proyecto presupuestario del Gobierno autonómico. Sólo el PP coincide en apoyar las del PSOE en la Junta y las de Foro en Gijón, aunque los populares, eso sí, anunciaron ayer su voto favorable al proyecto municipal gijonés no sin antes mostrar en un comunicado público su "preocupación ante la creciente influencia de la marca local de Podemos, Xixón Sí Puede, en la vida política municipal".