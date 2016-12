Mercedes Fernández: "No hay que pedir perdón por llegar a acuerdos"

La presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, ha aprovechado este mediodía el brindis de navidad de su grupo parlamentario para defender el pacto presupuestario alcanzado con el Gobierno socialista. "El acuerdo está en alza y el desacuerdo está a la baja. No hay que pedir perdón por llegar a acuerdos", declaró la portavoz popular en la Junta General del Principado, en inequivoca referencia al entendimiento con el ejecutivo de Javier Fernández.

"Hemos llegado a un acuerdo que beneficia a los asturianos. Es mejor una Asturias con presupuestos que sin presupuestos. Se gestiona mejor con presupuestos, lo que sucede es que no tenemos un buen Gobierno pero el PP no quiere añadir más dificultades a los asturianos. No tienen un buen Gobierno pero al menos deben contar con una herramienta útil, como unos presupuestos aprobados y que desplieguen toda su eficacia desde el próximo 1 de enero", manifestó la presidenta de los populares asturianos en presencia de su grupo parlamentario. "Queremos ser un partido útil y pragmático", planteó Mercedes Fernández, que espera para el próximo año que "Asturias tenga peso político en el debate de España y logremos un buen modelo de financiación autonómica, que garantice que la región tiene garantizadas sus necesidades para poder ser financiadas".