"No hay que pedir perdón por llegar a acuerdos", defiende el PP asturiano

Defensa a ultranza del acuerdo presupuestario con el PSOE. Este fue el mensaje que trasladó ayer la presidenta de los populares asturianos, Mercedes Fernández, en su brindis navideño, en el que hizo repaso del año político en Asturias y también en el escenario nacional. "No hay que pedir perdón a nadie por llegar a acuerdos parlamentarios; sólo faltaría", declaró la portavoz popular en presencia de su grupo parlamentario.

"Acabamos el año con la satisfacción del deber cumplido pese a que empezó, en la política nacional, con un horizonte más lleno de oscuros que de claros", valoró la líder del PP asturiano. "Es un año donde se ha demostrado que el acuerdo está en alza y el desacuerdo está a la baja (...) Es muy bueno que se llegue a acuerdos parlamentarios", recalcó Mercedes Fernández, en lo que pareció también una clara alusión al entendimiento con el gobierno de Javier Fernández sobre las cuentas regionales del próximo y que no ha sentado nada bien en el que fuera su aliado de coalición electoral en las generales, Foro.

"Los asturianos y los españoles en general quieren y desean que los parlamentos sean útiles para la vida de la gente; que se tejan acuerdos que puedan percibir en su día a día y que puedan mejorar la vida de las familias asturianos. Con este objetivo hemos llegado a un acuerdo con el gobierno socialista de Javier Fernández. Es un acuerdo por y para Asturias", argumentó la presidenta del PP regional, quien quiso dejar claro que la aprobación del Presupuesto para 2017 no supone dar carta blanca al Ejecutivo socialista. "Es mejor una Asturias con presupuestos que una Asturias sin presupuestos. Se gestiona mejor con Presupuesto, lo que sucede es que no tenemos un buen Gobierno pero nosotros no queremos añadir más dificultades a la vida cotidiana de los asturianos. No tienen un buen Gobierno pero al menos deben contar con una herramienta útil, como son unos presupuestos aprobados y que desplieguen toda su eficacia a partir del próximo uno de enero".

"Queremos ser un partido útil, que se presenta ante la sociedad asturiana diciendo que no lo hemos conseguido todo pero al menos hemos conseguido una parte. Ese pragmatismo es el que requieren los nuevos tiempos de dificultades", planteó Mercedes Fernández, quien manifestó la disposición a la búsqueda de acuerdos tanto de su grupo parlamentario en la Junta General del Principado como de los diputados nacionales del PP por Asturias. La también portavoz en el parlamento autonómico hizo una llamada a "la unidad constitucional de España, que sea capaz de tejer la diversidad de las distintas comunidades autónomas" al tiempo que manifestó su deseo de que el próximo año "Asturias tenga peso político, que se hable de Asturias en el debate nacional y logremos un buen modelo de financiación autonómica, que garantice que la región tiene garantizadas sus necesidades para poder ser financiadas".

La reforma del sistema de financiación autonómica se perfila como una de las principales asignaturas del próximo año político en España. De momento, el Gobierno central ya ha convocado la Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar el próximo 17 de enero y que está llamada a ser el punto de partida para la reforma de un modelo que no ha satisfecho las necesidades de las autonomías para sufragar los servicios básicos.