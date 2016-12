El padre Ángel abre en Asturias un hotel y comedor social "Robin Hood"

El padre Ángel, fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, abrirá en Asturias no sólo un restaurante de su cadena "Robin Hood", sino que en su tierra será además un hotel, "donde los que tienen recursos pagarán un poco más y los que no los tienen podrán descansar dos o tres días en una cama con sábanas y cenar con vasos de cristal en una mesa con mantel". Estará ubicado en el hotel Los Pinos, en Llanera, y la previsión es que empiece a funcionar en febrero. El anuncio lo realizó ayer durante la celebración del IX Encuentro anual de la asociación Compromiso Asturias XXI, que se desarrolló en el Centro Niemeyer de Avilés.

La leyenda cuenta que Robin Hood robaba a los ricos para dar a los pobres. Pero el padre Ángel hizo ayer otra interpretación: "Es compartir", afirmó. Por eso la filosofía de los restaurantes que está poniendo en marcha el sacerdote asturiano abre sus puertas a los que tienen recursos para el desayuno y el almuerzo, mientras que por la noche cenan gratis pero "en las mismas condiciones, con dignidad" los que no tienen dinero.

La periodista asturiana Marta Reyero entrevistó al padre Angel sobre el escenario del auditorio del Centro Niemeyer ante un nutrido grupo de asturianos que viven en otras comunidades autónomas u otros países y que son socios de Compromiso Asturias XXI. El sacerdote mierense, que fue nombrado socio de honor de esta entidad, explicó que recibir un homenaje de una asociación de asturianos que mira al siglo XXI "hace que a uno le dé fuerzas para pensar que un mundo mejor es posible". Y añadió que "creer en la gente" es fundamental, "porque si no, no se es capaz de hacer nada". El padre Ángel aseveró que durante la crisis económica "el do de pecho lo han dado las familias, las personas, los abuelos que tenían el dinero bajo el colchón... Nunca hubo tanta solidaridad como ahora", afirmó. Y criticó que "en un país donde los niños pasan hambre y mucha gente pasa frío, los gobernantes no pueden estar tranquilos". Por eso está seguro de que con su iniciativa la pasada Nochebuena de dar la cena gratis a 300 comensales "habremos amargado la Navidad a alguien, a esos que no quieren que se vea en televisión a los que pasan hambre".

El sacerdote relató que cuando era pequeño existían los comedores de auxilio social, donde utilizaban platos de zinc para que no se rompieran. También recordó cuando el Hotel de La Reconquista era un hospicio. Y llegó al día de hoy, al restaurante Robin Hood y dio la noticia: "Hoy (por ayer) unos empresarios que tenían un hotel nos lo han donado para hacer no sólo cocina social, sino también alojamiento". Ahora empezarán las obras de acondicionamiento, con la idea de abrirlo en febrero. El padre Ángel pasa desde ayer a engrosar la lista de los socios de honor de Compromiso Asturias XXI junto al periodista y ganador del Pullitzer Javier Bauluz, el investigador Carlos López Otín, la alpinista Rosa Fernández y la científica e investigadora Margarita Salas.