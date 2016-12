El absentismo laboral deja durante estos días casi sin efectivos varios parques de Bomberos

El absentismo laboral está dejando durante estas fiestas navideñas casi sin efectivos varios parques de Bomberos de la región. Ayer mismo, únicamente dos bomberos acudían a su puesto de trabajo en el puesto de Avilés, cuando había siete efectivos en el turno. La situación es "grave", según fuentes del servicio, que califican de "auténtico boicot" la actuación de algunos empleados.

La situación de ayer en Avilés no fue la primera. A ese mismo parque de Bomberos solo acudieron tres efectivos, de los siete que estaban de turno, el día de Navidad. Lo mismo pasa en otros centros de trabajo: el día de Nochebuena solo acudió un bombero al parque de Villaviciosa, donde debería haber habido cuatro. Y exactamente lo mismo ocurrió al día siguiente en el de Luarca.

Asturias cuenta habitualmente con entre 76 y 80 efectivos, pero en Nochebuena y Navidad solo acudieron a trabajar 60, lo que supone un absentismo laboral superior al 20 por ciento. La preocupación de algunos responsables del servicio es la Nochevieja. "¿Cuántos efectivos acudirán a trabajar?", se preguntó una de las fuentes consultadas.

Los bomberos que denunciaron esta situación destacaron que la "culpa" no es en realidad de quienes no acuden al trabajo, sino del "sistema perverso" que les permite, por ejemplo, avisar hasta un minuto antes de entrar a trabajar de que no acudirán, lo que impide cualquier planificación.

Este sistema tiene su origen en la eliminación hace unos años de los días de asuntos propios por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que a la vez decidió pagar menos a quienes estuvieran de baja que a los que acudieran a trabajar.

El Gobierno del Principado reaccionó a aquellas decisiones, que no compartía, creando lo que los empleados públicos llaman "días griposos" o de libre designación. El año pasado, bastaba con una declaración jurada del propio trabajador, señalando que estaba enfermo, para que pudiera coger esos "días griposos".

"A la vista de que el asunto se les fue de las manos" y que se multiplicaba el absentismo, este año hubo un cambio: es necesario un papel que certifique que el trabajador acudió al consultorio, centro de salud u hospital. Pero el papel no tiene que certificar que el trabajador esté enfermo, sino simplemente que acudió al centro asistencial, lo que, según las fuentes consultadas, también genera un aumento de las "bajas por días griposos". Añadieron que resulta imposible, en estas condiciones, afrontar "un boicot de este calibre".