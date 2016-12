Alba García: "La San Silvestre es para disfrutar"

Alba García es la reina de San Silvestre. Ha ganado en ocho ocasiones la carrera de Avilés pero este año se enfrenta a la cita como si fuera la primera vez. Una artritis reumatoide la apartó de la competición cuando estaba en la élite pero ella decidió no tirar la toalla. "Es una carrera que me encanta desde la primera edición que corrí. Me hace mucha ilusión ganarla, subir la calle de la Cámara de Avilés en primera posición es espectacular", cuenta la atleta.

Preparar con antelación el equipo que vamos a llevar o incluir pasta y proteinas en el menú previo a la carrera son algunos de los consejos de Alba García. "No es una carrera larga y seguir estas patas en la comida o la cena tampoco es imprescindible, pero a mí me gusta seguir siempre una rutina", explica. "Es importante ir tranquilo, yo aconsejo dejar el chip puesto cuando preparemos todo lo que nos vamos a poner para no llegar con prisa".

Una vez que nos hemos calzado las zapatillas llega lo más importante. "Antes de empezar la prueba hay que hacer diez minutos de carrera continua y unos ejercicios de movilidad y unas progresiones", recomienda Alba. Ya en la línea de salida no hay que colocarse en los primeros puestos si no vamos a poder seguir el ritmo. " Es un error muy grave que pasa mucho en la San Silvestre. Mucha gente se coloca por delante de lo que le corresponde y no sólo molesta a los corredores que van a salir más rápido sino que empieza demasiado fuerte y luego no puede acabar".

Pero por encima de todo San Silvestre es una fiesta. "Es una carrera para disfrutar", destaca la atleta avilesina. "Aunque nadie debería correrla sin haber entrenado antes, es verdad que puede servir como aliciente para empezar a correr y ver hasta donde llegamos. Queda otro año por delante para mejorar las marcas".