El Gobierno descarta "agentes externos" en el pacto presupuestario con PP y C's

La certidumbre con la que el Gobierno regional sacó adelante las votaciones del Presupuesto regional de 2017 fue similar al convencimiento de que la niebla que envolvía parte del centro de Asturias desde primeras horas de la mañana de ayer, y también la Junta General del Principado, acabaría levantando antes del mediodía. No hubo margen para la sorpresa. El apoyo del PP y Ciudadanos que, según el presidente regional, Javier Fernández, se fraguó en Asturias sin "agentes externos" que lo expliquen, y la abstención definitiva de IU dejaron a Podemos y Foro como los únicos partidos que preferían una segunda prórroga consecutiva para una administración autonómica que ayer cumplía 35 años.

El Principado dispondrá en esta nueva anualidad de 4.226 millones, a los que se añadirán otros 23 cuando se apruebe el crédito extraordinario por el nuevo margen de déficit, un dinero que irá en su casi totalidad a inversión, que rondará, por tanto, los 330 millones de euros. La mayor parte de la tarta presupuestaria volverá a ser para la sanidad, 1.678 millones, mientras que la educación dispondrá de 782,7 millones y los servicios sociales de 392, de los que más de una cuarta parte, serán para el salario social.

El último Pleno del año sirvió para ratificar el dictamen definitivo y, de paso, para que Javier Fernández hiciera su valoración del debate presupuestario. El Presidente hizo patente su satisfacción en los pasillos de la Junta General del Principado: "Es bueno para Asturias, más todavía cuando venimos de una prórroga presupuestaria" porque añadió "contribuye a consolidar el crecimiento, la creación de empleo y robustecer y mejorar los servicios públicos". Expresó, asimismo, el agradecimiento al PP y a Ciudadanos por "cooperar y colaborar" en que el Principado vaya a contar con nuevas cuentas a partir del 1 de enero. Fernández atribuyó la aprobación de las cuentas a una "cooperación mejor" y a la asunción de "esa responsabilidad por la mayoría de los grupos políticos", al tiempo que rechazó la influencia de "ningún agente o situación externa" cuando se le preguntó si la aprobación del presupuesto asturiano podría tener correspondencia con la de los Presupuestos del Estado.

Javier Fernández, que nada más acabar el Pleno dio la enhorabuena a la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, y saludó a su portavoz, Fernando Lastra, no se cruzó siquiera en los pasillos con la "jefa" de la oposición, Mercedes Fernández, quien, a la postre, ha sido su apoyo más determinante para evitar una nueva prórroga y que tampoco forzó un encuentro que pudieran inmortalizar las cámaras. El Presidente negó que su partido hubiera pecado de soberbia por desoír durante meses los ofrecimientos negociadores del PP, aseguró que estuvo "muy cerca del acuerdo" con IU y de Podemos concluyó que "aunque tenía una táctica para generar cierta confusión, estaba claro que su intención no era, en ningún caso, aprobar las cuentas del Gobierno socialista de Asturias".

El Pleno más importante del año ha sido, curiosamente, uno de los más ágiles del curso. El relato del forista Pedro Leal resultó tremendamente gráfico: "Algunos han cedido más que otros y el que menos ha sido el PSOE, al que este toro presupuestario ha devenido en vaquilla". El diputado casquista lanzó algún dardo a su socio de coalición electoral como cuando lamentó que "el trabajo parlamentario del año se ha ido abajo por el acuerdo entre el PSOE, PP y Ciudadanos" y acabó criticando que "hoy se santifica o beatifica mucho impuesto, mucha grasa, cero reactivación y, en consecuencia, mucho paro". Emilio León defendió que las enmiendas parciales, todas rechazadas, "son relevantes cuando hablan de la vida de personas de carne y hueso" y comparó la negociación presupuestaria con la planificación de un viaje. "Los presupuestos son el avión; no hubo sorpresa, sabíamos a dónde nos llevaba el Gobierno y a quién iba a escoger de copiloto".

Ovidio Zapico, de IU, argumentó la abstención final de su grupo, se quejó del "jardín fiscal" que supone "la concesión al PP en Sucesiones" pero dio oxígeno al pacto de investidura con el PSOE, "que seguirá siendo objeto de vigilancia en el próximo ejercicio". A Luis Venta le tocó justificar el voto favorable al Presupuesto, en una línea similar a la expresada por Mercedes Fernández una semana atrás: "No son tiempos de todo o nada", afirmó al tiempo que consideró una nueva prórroga como "un castigo a los asturianos". Y Nicanor García, de Ciudadanos, aclaró que el acuerdo con el PSOE "no tiene peajes, seremos muy exigentes en el seguimiento del Presupuesto, se acabó con las excusas de los consejeros de que no hay dinero".

Sólo quedaba votar: 28 votos a favor de PSOE, PP y C´s, cinco abstenciones de IU y 12 votos en contra, de Podemos y Foro. Presupuesto aprobado.