Cinco noticias que deberías conocer por la mañana

1.- El Estado Islámico reivindica el atentado de Estambul

Turquía busca al terrorista que mató a tiros a 39 personas y dejó 69 heridos en una discoteca

2.- Pesadilla en la cocina de El Escamplero

La Guardia Civil interviene en una cena de Nochevieja de un restaurante de Las Regueras sin uvas ni vino para todos los comensales, "que se fueron sin pagar"

3.- Nicolás tenía prisa y llegó el primero

El pequeño nació en Gijón a las 2.35 de la madrugada y se convirtió en el primer asturiano de 2017 El segundo parto del año, en Avilés, para dar la bienvenida a Izan

4.- Roban un vehículo de limpieza en Trubia y vuelcan en Pumarín tras huir de la Policía

Los agentes locales persiguieron a toda velocidad a dos individuos que asaltaron un almacén de FCC y se llevaron un coche especial de baldeo

5.- Esteban, portero de Real Oviedo: "Se puede ser futbolista y llevar a los niños al colegio"

"Mucha gente me pregunta por mi retirada y les contesto que no lo sé, que no soy un yogur con fecha de caducidad; de momento no me la planteo"