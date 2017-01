La alta contaminación en Lugones obliga a regar hasta el domingo las carreteras

A falta de lluvia, cubas de agua. El Principado regará como mínimo hasta el domingo las carreteras del entorno de Lugones para mitigar la alta contaminación. La localidad sierense encadena tres días en máxima alerta por concentración de partículas de tamaño inferior a diez micras (PM 10) y a 2,5 micras (PM 2,5). Ayer mismo operarios de la consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente descargaron 48.000 litros de agua durante mañana y tarde entre el casco urbano y los alrededores de Lugones. La prioridad, según explicó el responsable de las labores, Alberto Blanco, es "evitar que la polución vaya a más". Los vecinos apoyan la medida, ya que aseguran que estos días "cuesta hasta respirar".

Los lugonenses Ramón Menéndez y Guillermo Villar siguieron durante todo el día el ir y venir de la cuba del Principado, que estuvo en activo desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde. "Está bien que hagan algo porque la contaminación se aprecia hasta en los cristales. Por esta carretera pasan muchos coches. Sobraban más de la mitad", comentaron en plena avenida de Gijón (AS-266). En concreto, la Consejería actúa en las inmediaciones del centro comercial Intu Asturias, en la antigua carretera Oviedo- Gijón y en los enlaces de la Autovía de la Industria (AS-II), la autopista "Y" y la vieja vía de Avilés. Los trabajos concluyeron antes de lo previsto, a las cuatro de la tarde, ante el riesgo de generar placas de hielo.

Según reconoció la directora general de Prevención y Control Ambiental del Principado, Elena Marañón, Lugones lleva tres días consecutivos superando los 50 microgramos por metro cúbico en partículas inferiores a diez micras. Situación, no obstante, que "no comporta incumplimiento de la legislación ambiental, que admite que pueden producirse esos niveles hasta en 35 días al año", agregó. La red de control de calidad del aire del Principado también activó la alerta roja en esta estación por micropartículas (PM 2,5), "las más peligrosas" en palabras del portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, Fructuoso Pontigo. La estación registró picos de 63 mg/m3 y una media en las últimas 24 horas de 43 mg/m3, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un máximo de 25.

Los ecologistas no entienden por qué la consejería de Medio Ambiente decide actuar en Lugones y no en otras localidades del área central igualmente afectadas por la contaminación. "En La Felguera llevamos ocho días superando los límites legales de micropartículas -una media de 40 mg/m3 en las últimas 24 horas- y allí en cambio no se hace nada", protesta Pontigo. Asimismo, sigue en alerta roja Trubia por benceno y en naranja (calidad de aire regular), nueve estaciones más: Matadero y Llano Ponte en Avilés; Palacio de los Deportes, Plaza de toros y Purificación Tomás en Oviedo; Sama y La Felguera en las Cuencas; y avenida de Constitución y Santa Bárbara en Gijón. En relación al benceno, una sustancia altamente cancerígena, la consejera de Medio Ambiente se reunirá la semana que viene con representantes del Ayuntamiento de Oviedo y de empresas del concejo para poner en marcha medidas urgentes.

Los expertos sostienen que la polución aumentará el lunes con un repunte del tráfico asociado al fin de las vacaciones de Navidad. La directora general de Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón, recomienda "utilizar lo menos posible el coche y restringir el horario de las calefacciones mientras continúe esta situación anticiclónica". La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé buen tiempo hasta el lunes como mínimo.

Críticas de IU y PP

Ante los reiterados episodios de contaminación, Izquierda Unida pedirá la comparecencia de la consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández, en la Junta General para que explique qué ha hecho el Gobierno regional contra la polución. "La climatología no es la causante de la contaminación, sino las emisiones", subrayó el diputado Ovidio Zapico. Por su parte, Luis Venta, del Partido Popular, insistió ayer que Asturias "no puede seguir así". "Estamos ante un problema muy grave, no sólo de contaminación sino también de salud. No sé si cortar el tráfico como Madrid es la medida adecuada, pero el Principado tendrá que actuar como proceda para cada situación", manifestó.