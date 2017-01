Venta pide al PP "unidad" con su presidenta ahora que está "en condiciones de gobernar"

El vicesecretario de Organización del PP en Asturias, Luis Venta, espera un congreso regional de "unidad" para "reforzar a Mercedes Fernández". El diputado hizo estas declaraciones ayer en respuesta a las manifestaciones realizadas la pasada semana por la presidenta local del PP de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, que anunció una candidatura alternativa a la de la actual presidenta regional del partido en el próximo congreso, previsto para antes de Semana Santa. Rodríguez Maniega no adelantó quién integrará la lista, sólo indicó que ella "formará parte activa" de la misma y que ya cuenta con los avales necesarios.

Venta Cueli aseguró que ahora "no ocupa" un debate sobre el liderazgo del partido en el ámbito regional, sino "apoyar a Mariano Rajoy". "El PP de Asturias está centrado en el congreso nacional", que se celebrará en Madrid el próximo mes de febrero. "Y todos estamos comprometidos en respaldar a Rajoy. Todo lo demás son hipótesis. Hablar de futuro ahora no nos ocupa", comentó en relación a la lista alternativa del sector crítico que abandera Rodríguez Maniega. En cualquier caso, agregó, su postura impone la necesidad de que el congreso regional dé muestras de "unidad" para "reforzar a Mercedes Fernández". Y más, apostilló el también diputado regional, ahora que el PSOE está en un "fin de ciclo" y el PP "está en condiciones de gobernar". Luis Venta aseguró además que en la dirección del partido "no hay nada previsto" para frenar la crisis del PP de Avilés.