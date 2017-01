Asturias se queda con las migajas: un décimo premiado vendido en Avilés

Si no fuera por María Eugenia Casares, la suerte habría pasado de largo por Asturias en el sorteo de El Niño. Esta lotera de Avilés lleva cuatro temporadas consecutivas dando premios y de su administración en Maspalomas salió el único boleto que ayer se llevó un premio gordo de todo el Principado. Lo vendió en máquina, y el billete, que lleva el número 95379, hará a su afortunado poseedor propietario de una suma de 75.000 euros (menos el 20 por ciento que se lleva Hacienda). Todo un segundo premio de Reyes que fue muy repartido por pueblos y ciudades de toda España.

"Y a mí nunca me toca nada... Pero a alguien hice feliz", reflexionó ayer la lotera a la puerta de la administración que lleva el nombre de su madre, Esperanza. Casares llegó al establecimiento minutos después de que finalizara el sorteo, y hasta que no llegó el delegado de Loterías y Apuestas del Estado, Roberto Morales, no supo exactamente lo que había vendido. "Fue poco, ¿eh?", advirtió Morales a su llegada con el cartel acreditativo. "Un décimo y por máquina", aclaró.

La lotera afirmó desconocer el nombre del afortunado, y aseguró también que probablemente no lo sepa nunca. Es la experiencia la que habla, ya que en los últimos años hizo millonarias a personas que nunca llegaron a decírselo, aunque de algunos sospecha porque dejaron de trabajar. "Otros premiados sí vienen a la administración y me lo dicen, y me alegro por ellos".

Los vecinos, curiosos ante la llegada de las cámaras de televisión a la administración de Maspalomas, no tardaron en adivinar que María Eugenia Casares había repartido de nuevo un premio. Ya están acostumbrados. Y es que, según ella misma relató, la racha de buena suerte ya comenzó en el año 2013, en que repartió el Gordo de la Lotería de Navidad. En 2014 vendió el segundo del Sorteo de Invierno. En 2015 fue un quinto premio de la Lotería de Navidad. Y ahora, en los primeros compases de 2017, otro segundo premio, esta vez con El Niño. "¿El secreto? No tengo ni idea. Pensaba que después de dar uno no daría más en la vida, pero gracias a Dios no ha sido así", confesó.

El Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño 2017 ha repartido un total de 630 millones de euros, lo que supone el 70 por ciento de la emisión en premios, según ha anunciado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Pero Asturias, igual que ya ocurrió con el Gordo de Navidad, se quedó con las ganas. Y eso pese a que fue de nuevo la segunda comunidad autónoma que más dinero se gastó en el sorteo, con 25,46 euros por persona, sólo superada por Castilla y León, con 25,75 euros. La constancia, en este caso, no ha tenido resultado.