Benefíciese del ahorro en calefacción y agua caliente

Desde hace varios años las posibilidades tecnológicas existentes en el mercado para la utilización de energías renovables son muchas, solar, biomasa, geotermia, eólica, aerotermia, cogeneración, siendo habitual que mucha gente se pregunte cuál es la más adecuada.

Hoy en día no basta con pensar en la utilización de energías renovables en las instalaciones, es necesario que estas sean gestionadas por verdaderos especialistas que consigan reducir el consumo energético aplicando criterios de explotación adecuados a las necesidades, asegurando el cumplimiento técnico-legal de las mismas y poniendo en valor su patrimonio.

Bajo la modalidad del contrato de servicios energéticos, empresas como Uría Ingeniería de Instalaciones S. A. le garantizan el ahorro por contrato, ellos se encargan de todo, ingeniería, instalación, legalización, tramitación de subvenciones, mantenimiento, telegestión, etc... No tendrá que preocuparse de nada y si algo falla su servicio de atención técnica 24h. actuará inmediatamente.

Su independencia energética frente a otras compañías con intereses en uno u otro combustible les permite seleccionar o aconsejar en cada caso los recursos en función de los precios existentes en el mercado o de su impacto en el medio ambiente.

Su dilatada experiencia en el proyecto, ejecución y mantenimiento de instalaciones de climatización, ventilación, calefacción y sanitarias, así como la aplicación de elevados estándares de calidad les permite ofrecerle garantía total hasta de 10 años, sin derramas ni sobrecostes de explotación garantizándole al cliente el rendimiento óptimo de sus instalaciones.

Su servicio de telegestión permanente de las instalaciones les permite modificar parámetros de funcionamiento, control de averías y alarmas, optimización de rendimientos y obtención de consumos energéticos y históricos de funcionamiento.

En definitiva, además de ahorrar en su factura de energía, las medidas de ahorro y eficiencia energética implementadas en sus instalaciones le permitirán ganar confort y bienestar.

Como ejemplo de esta filosofía ponemos el debate existente desde hace meses acerca de la obligatoriedad o no de aplicar la Directiva de Eficiencia Energética 2012/21/UE en cuanto a la individualización de consumos en edificios con instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente sanitaria. En Uría Ingeniería de Instalaciones S. A. independientemente de esta obligatoriedad o no, la cual están convencidos que llegará, fueron pioneros en aplicarla como una medida de ahorro energético en este tipo de instalaciones y seguirán apostando por ello como lo evidencia la nueva plataforma de control de consumos a disposición de sus clientes con contrato de servicios energéticos, un servicio único que le permitirá obtener datos de sus consumos día a día incluso por estancias.

Por esto, aconsejan contratar estas soluciones con planteamientos de rentabilidad de la inversión analizando el ahorro energético a largo plazo y no sólo analizando el mínimo coste de la inversión de aparatos como los repartidores de costes. No se trata sólo de instalar unos aparatos en los radiadores que puedan ser obligatorios o no y al mínimo coste posible, craso error pues al final el único resultado será el de un dinero mal gastado en algo que bien hecho puede reportarle ahorros energéticos muy importantes.

Sólo una empresa de servicios energéticos como Uría Ingeniería de Instalaciones S. A. puede garantizarle estos planteamientos por contrato y con la garantía de cientos de instalaciones en funcionamiento que avalan su trayectoria y profesionalidad.

