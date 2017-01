Los asmáticos piden medidas "reales" contra la contaminación en Asturias

El neumólogo Javier Palicio indica que las personas con asma o enfermedad pulmonar son las que más sufren las consecuencias de la polución

El presidente de la Asociación de Pacientes con Patología Respiratoria del Principado de Asturias y de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias (Fenaer), Javier Palicio, reclama la puesta en marcha de medidas "reales" que mitiguen los efectos contaminantes del abuso del vehículo particular. Palicio asegura que las autoridades suelen hacer "grandes alardes" a la hora de anunciar medidas para cortar la contaminación, pero "al final hacen más propaganda política que realidad". El neumólogo dice que los problemas de contaminación en Asturias no son nuevos y los achaca principalmente al peso de la industria en la región y al creciente número de vehículos.

La situación es peor para las personas con enfermedades respiratorias, debido a que estos días hay poca humedad. "La peor contaminación es la que no se ve", señala el presidente de Fenaer, que indica que las grandes nubes oscuras de partículas de carbón, muy escandalosas, pueden no ser tan perjudiciales como determinados gases que se forman fruto de gases contaminantes. Las personas con asma o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) sufren las consecuencias. Palicio afirma que la mejor prevención cuando los niveles de contaminación son altos es "no salir de casa". Las mascarillas, al menos las más asequibles, "no son todo lo eficientes".

A pesar de que cada año se producen vehículos con un menor nivel de emisiones, Palicio considera que el problema es que "cada vez hay más". También critica la ausencia de filtros en determinadas factorías en horas nocturnas.