El PP plantea que se vincule el cobro del salario social al empleo y a la formación

El dedo apretando el botón del sí a los presupuestos del PSOE le concede al PP licencia para pedir. Tienen ahora, así lo dice la presidenta de los populares asturianos, "un poquito de legitimidad" para "exigir más que los que le dieron a la tecla del no". Mercedes Fernández no perdió ayer la ocasión de acompañar con ese aviso su prospección de peticiones para el año nuevo, que entre otros muchos propósitos incluyen uno para que "la percepción del salario social se vincule al empleo" y la formación. Fernández no aclaró el mecanismo, pendiente de que lo afine su grupo, pero defendió su planteamiento de partida asegurando que la ligazón de la ayuda con el empleo es "justa", "útil" "para los perceptores, para sus familias y para la sociedad asturiana".

Buscan, dice, una solución "para que el salario social persista" y sólo concreta que ésta no consisitirá eliminar el cobro de la prestación a los beneficiarios que renuncien a una oferta de empleo. "Lo que no puede ser", avanza sin dar más detalles la líder de los populares asturianos, "es que ante una propuesta laboral temporal un perceptor de la ayuda de emergencia diga 'no me compensa'", y ahora eso está pasando, "porque sabe que una vez que finalice ese contrato, si no se encadena a otro, deberá volver a la cola larga de solicitantes del salario social"... "Tenemos que ser imaginativos, audaces y prácticos", remarcó, "para vincular la percepción con una iniciativa laboral" y asumir también, eso sí, que no será café para todos, o que hay beneficiarios en los que ese vínculo no será posible "por edad o determinadas características personales".

La reforma de la ayuda de emergencia que reciben más de 20.000 personas forma parte de la extensa batería de iniciativas para el nuevo periodo de sesiones que el grupo popular confeccionó en su primera reunión del año. Hay clásicos recientes, como la reforma del Impuesto de Sucesiones que el Gobierno comprometió a cambio del apoyo del PP a su presupuesto, y asuntos recurrentes como la supresión del Consejo Económico y Social (CES) o las nuevas leyes del menor, de caza, de emergencias o de garantías sanitarias, recelando aquí del proyecto del Gobierno y ofreciendo un "plan de choque" contra las listas de espera. Menciona Fernández la ley de emprendedores o la reforma de la de montes que tramita la Junta.