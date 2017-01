FADE y sindicatos acusan al Principado de ralentizar el impulso económico

La patronal FADE y los sindicatos CC OO y UGT cargaron ayer contra el Gobierno regional por la ralentización en el desarrollo del pacto de concertación y, por extensión, la recuperación económica y la creación de empleo. Los empresarios aseguraron estar "insatisfechos y preocupados" porque "se sigue haciendo lo de siempre, aunque los números sean aceptables". Para los sindicatos se trabaja con poca "agilidad y eficiencia" y "falta impulso". La visión del consejero de Empleo, Francisco Blanco, es bien distinta. Según afirmó, se están cumpliendo los compromisos y contar con presupuesto en 2017 permitirá avanzar más.

Alberto González, director general de FADE, fue especialmente crítico con el Ejecutivo regional. "Las cifras frías pueden arrojar un grado de cumplimiento relativamente aceptable, pero cualitativamente no se está desarrollando el acuerdo. La concertación debía ser un punto de inflexión, pero se hace lo mismo que antes. No se está atendiendo a los sectores con mayor potencial de crecimiento y creación de riqueza y empleo, las inversiones no se están cumpliendo y tampoco los cambios en los pliegos de contratación pública". Además, "el ritmo es excesivamente tranquilo para las necesidades de Asturias", y tampoco se facilitó información a los agentes sociales sobre la inversión para 2017.

Antonio Pino, secretario general de CC OO de Asturias, advirtió de que ya en septiembre le pidió al Presidente, Javier Fernández, que liderara el proceso e impulsase la concertación. Pero "seguimos igual. Después de ocho meses, esto no puede seguir evolucionando en estas condiciones, porque los asturianos demandan más agilidad y más eficiencia".

El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, dijo que "falta dar seriedad y empuje a cuestiones que hay en el acuerdo de concertación social; Asturias no puede esperar".

El consejero de Empleo, Francisco Blanco, se mostró sin embargo satisfecho porque "el compromiso económico se ha cumplido y en cuestión de gestión y políticas se han puesto en marcha". Y puso como ejemplos los planes de impulso en materia de turismo, comercio, conexiones aéreas y formación.