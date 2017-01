Las primeras nieves de un sevillano

Las dificultades que podría haber supuesto para algunos supuso la primera nevada del año, fue para otros una oportunidad para disfrutar. El sevillano Martín Salvador vive en Oviedo desde el pasado mes de junio. Y en el Principado vivió ayer un auténtico bautismo de nieve. "En Sevilla no nieva, así que pensé en subir al puerto para tomar un café y ver la nieve en Asturias. Esto es estupendo. Ya veía la nieve cuando iba subiendo, pero esto me parece estupendo. Es mi primera vez y me ha salido bien", afirmó con retranca apoyado en su coche en el Puerto de Pajares.

Las precipitaciones no fueron tan copiosas como para permitir la apertura de las pistas de esquí, aunque las estaciones de Fuentes de Invierno y Valgrande-Pajares tuvieron numerosos visitantes que, como Martín, acudieron a divertirse con sus trineos y cartones. También en otros lugares, como Somiedo, Tineo y Sotres.

El temporal arreció ayer sobre Asturias. La nieve obligó a cerrar el Puerto de Pajares al tráfico pesado hasta pasado el mediodía y a utilizar cadenas para el resto de vehículos también en otros 10 pasos de montaña y cuatro carreteras, además de cerrar a la circulación otras dos. El oleaje se mantuvo en condiciones más o menos similares a las del viernes, con olas próximas a los ocho metros de altura. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indican que la situación se mantendrá durante la jornada de hoy, en la que Asturias continúa en alerta amarilla.

El Puerto de Leitariegos registró la temperatura más baja de la región, con -4,1 grados centígrados. Le siguieron el Puerto de Pajares con -3,2; Degaña (-2,7); Ibias-San Antolín (-0,1) y Aller , ya es positivo con un exiguo 0,1 grado centígrado.

Una pequeña capa de unos veinte centímetros cubrió la localidad cabraliega de Sotres. "De vez en cuando se pone a nevar fuerte durante varios minutos, se quita, vuelve y despeja". Así describía Tomás Fernández López, vecino de Sotres y guarda del refugio del Urriellu, la incidencia del temporal a 1.050 metros de altura. "No va a ser apocalíptico. Lo normal a estas alturas del año sería medio metro o un metro", apuntó.

El buen estado de la carretera de acceso a Sotres permitió la presencia de visitantes que aprovecharon para disfrutar del paisaje y hacer guerras de nieve. Una panorama muy distinto al de la vía de acceso a la localidad cántabra de Tresviso. En el Jitu Escarandi la quitanieves se tuvo que emplear a fondo. Un empleado del Ayuntamiento de Cabrales está de guardia con una quitanieves pequeña por si fuera necesario para los caminos del pueblo.

Los langreanos Alejandro Redondo y Ángela Rodríguez también decidieron aprovechar la jornada para subir a la estación de Valgrande-Pajares "a dar una vuelta y ver la nieve". Pero no llevaron cadenas para las ruedas del coche. "No creí que hicieran falta, pero quedamos atravesados y tuve que bajar en sentido contrario, por el carril de subida. Fue un buen susto el que llevamos. Pero era la primera nieve de la temporada y queríamos disfrutar de ello", relató el joven de Sama.

También Alejandro Herrero, vecino de Lugones, quiso pasar un día en la nieve con su perro Hells. "Pasaba la pala cada poco para retirar la nieve y no tuvimos ningún problema. No me hicieron falta ni las cadenas. Las pistas de esquí todavía están cerradas, pero había bastante gente con trineos y jugando", relató.

Los puertos y las previsiones

Al cierre de esta edición era necesario el uso de cadenas para circular por los puertos de San Isidro en Aller; Leitariegos y el Connio en Cangas del Narcea; Tarna en Caso; Cerredo en Degaña; el Alto de San Ignacio en Ponga; el Alto de la Cobertoria en Quirós; Somiedo y Puerto de San Lorenzo en Somiedo, y puerto de Ventana en Teverga.

También era preciso el uso de cadenas en las carreteras que unen Sotres y el límite con Cantabria en Cabrales (AS-246); la carretera de Las Llanas en Quirós, y la SD-1, que conecta la Central de La Malva y Saliencia en Somiedo; y la que une Beleño y San Ignacio (Ponga). Se encuentran cerrados al tráfico el tramo Tuiza-Puerto de la Cubilla en Lena y la carretera a Los Lagos de Covadonga.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta amarilla por nieve para hoy, aunque la cota de nieve subirá hasta los 800 o 900 metros, con acumulación de unos 10 centímetros de espesor en la Cordillera y más en Picos. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente mientras las máximas se mantendrán igual que ayer. La cota de nieve subirá el lunes a 1.100-1.200 metros, con lluvias generalizadas y temperaturas igual que en la jornada anterior.

Para el martes se espera la entrada de un frente frío polar, con un descenso de temperaturas al final del día, preludio del temporal que según la Aemet llegará el miércoles al Principado, con "nieve a casi cualquier cota".