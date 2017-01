Mercedes Fernández: "Nuestro congreso será antesala de la victoria en Asturias"

El Congreso Regional del PP, aún sin fecha, será importante porque para la presidente del partido en Asturias, Mercedes Fernández "supondrá la antesala de nuestra victoria electoral" en el Principado, la alternativa -añadió- "a treinta años de socialismo, que llegan a su fin de ciclo".

Mercedes Fernández participó ayer en Madrid en la reunión del comité ejecutivo nacional del PP, el último antes del congreso nacional. "Hago mías las palabras de la secretaria general [Dolores de Cospedal] cuando dice que la palabra clave de estos últimos cinco años es la de unidad. Eso es lo que nos ha diferenciado con mucho de otros partidos rivales".

Fernández desarrolló la idea a preguntas de los periodistas y a pie de calle madrileña tras la reunión del comité: "Hubo unidad en torno al liderazgo de Mariano Rajoy, convertido hoy en el líder más sólido de la Unión Europea, y hubo unidad en clave territorial, en tiempos duros en los que era más fácil hacer discursos que tomar decisiones sobre reformas estructurales".

El hacer piña en torno a Rajoy "fue indispensable en años" de convulsión, dijo. El presidente actuó "con serenidad y acierto" y el balance de gestión "fue brillante" asegura la presidenta del PP en Asturias.

¿Para cuándo el congreso regional? Mercedes Fernández contesta que la fecha será decidida "tras consultar con el comité ejecutivo regional. Ya se han dado fechas de algunos congresos, pero yo quiero escuchar a ese comité ejecutivo". Y recordó los antecedentes inmediatos de su partido en Asturias. "Hemos trabajado mucho, me hice cargo del PP asturiano con el partido roto, y han sido cuatro años muy duros". En este tiempo, explicó, ha recorrido "miles de kilómetros" por toda la geografía regional, pulsando el sentir de los afiliados. "No hemos desfallecido y en cuatro años nos hemos convertido en la alternativa al gobierno de Javier Fernández. Yo me encuentro con muchos ánimos para seguir trabajando", dijo Mercedes Fernández. En este estado de cosas, la presidenta regional se plantea un reto sobre todos los demás: "mejorar, avanzar y ganar las elecciones en Asturias".

Mercedes Fernández animó "a no caer en la complacencia" y recordó que hay sobre la mesa "mucha reforma por pactar", comenzando con el pacto por las pensiones. "Se necesita aunar esfuerzos para garantizar la sostenibilidad del sistema".

En el día en que el extesorero del PP Luis Bárcenas se volvía a sentar en el banquillo, la presidenta regional asturiana lanzó una frase que arroja pocas dudas: "Ante los casos de corrupción solo cabe arrepentimiento y rectificación". Y como antídoto a las tentaciones de corruptelas, Mercedes Fernández apeló a la "transparencia". "Lo sucedido sirve de aprendizaje para encarar el futuro con absoluta limpieza".