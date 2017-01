La oposición en bloque reclama becas dignas y suficientes para los jóvenes investigadores

"La Consejería de Educación debería pedir perdón a los jóvenes investigadores que acumulan dos años de desprecio y esperas", asegura Daniel Ripa, portavoz de Podemos, en referencia a la demora de las ayudas "Severo Ochoa". No es la única crítica al Gobierno. La oposición en bloque se unió ayer en los reproches a la gestión de las becas predoctorales que mantienen en vilo a los jóvenes investigadores asturianos, pues no se convocan desde hace dos años. "Se ha perdido una generación de posibles candidatos", denunció Concha Masa, desde las filas Izquierda Unida. El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento asturiano, Nicanor García, pinta un panorama desolador: "Investigar en Asturias es morir de pena y desesperación" mientras el responsable de asuntos de Educación en el Grupo Parlamentario Popular, David González Medina, sostiene el retraso en estas becas viene a confirmar la cadena de incumplimientos de la Consejería de Educación en la gestión de ayudas. Por ello, señaló Medina, cualquier crédito extraordinario que el Gobierno plantee para ampliar la partida actual de las "Severo Ochoa" contará con el respaldo de los populares.

Si bien desde la Consejería de Educación insisten en que el atasco que acumula la última convocatoria se resolverá en las próximas semanas, los afectados en este caso insisten en que suman año y medio largo investigando, en muchos casos, sin ningún ingreso.

El diputado y secretario general de Podemos Asturias, Daniel Ripa, reclama que la Consejería de Educación se ponga "de inmediato a trabajar en esa convocatoria", asegurando un plazo máximo de resolución de tres meses desde que se cierre el período de solicitudes. Y denuncia que "el Gobierno de Javier Fernández apuesta por precarizar la investigación. El apoyo a los jóvenes investigadores brilla por su ausencia". La formación morada ha cuantificado el recorte en los contratos a jóvenes investigadores entre 2015 y 2016 de cien contratos a los sólo 55 ofertados en julio pasado, aún no resueltos.

A Concha Masa (IU), le preocupa que se hable de retorno del talento cuando las medidas establecidas hasta la fecha van más encaminadas a la "pérdida" de ese talento. Ocurre, a decir de la diputada de Izquierda Unida, que los recién titulados, "normalmente estudiantes brillantes con interés por la investigación, tras demasiado tiempo de espera, optan por ofertas más seguras en el extranjero".

Masa insta, en este sentido, a la Consejería de Educación a "agilizar" la tramitación de las becas porque "no tiene sentido que tarden tanto en resolverse".

Para el diputado del PP, David González Medina, "la investigación debería ser prioridad del Gobierno regional", pero, en un crítica directa al consejero de Educación, Genaro Alonso, el parlamentario popular reprochó que cada compromiso del departamento regional "es un incumplimiento sistemático". El PP ha presentado varias propuestas en este sentido en la Cámara asturiana que serán abordadas una vez se retome la actividad parlamentaria. "La gestión de esta Consejería en tremendamente mala", enfatizó Medina, "dieron su palabra de que estaría resuelto este curso y no vemos la solución".

A Nicanor García, portavoz de Ciudadanos, le preocupa que "la fábrica de talentos" de la Universidad de Oviedo se vea abocada a la emigración. Según su criterio, lo primero que hay que hacer es "retener ese talento" no con un plan como el anunciado por el Gobierno que no recibió solicitudes sino con una mayor dotación económica tanto en las ayudas "Severo Ochoa" como las "Clarín" . "Nos da pena y dolor que no haya becas dignas y suficientes para ellos", concluyó García, "con las Severo Ochoa se ha hecho un trabajo paupérrimo".

Según Podemos, "es una locura la propuesta de la Consejería de que las próximas convocatorias las gestionen los centros de investigación o la Universidad, ya que esa medida favorecerá la endogamia de los grupos con mayor poder y no garantizará una evaluación objetiva".