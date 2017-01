Los médicos anuncian una rebelión si quedan sin seguro frente a las denuncias

El Colegio de Médicos de Asturias y el Sindicato Médico (SIMPA) urgieron ayer a la Consejería de Sanidad del Principado a tramitar un nuevo seguro que cubra posibles denuncias de pacientes, ante la decisión de la compañía Zurich de no renovar la póliza que vence el próximo día 31. "Los médicos de la sanidad pública no podemos, de ninguna manera, estar sin un seguro de responsabilidad civil. Si la Consejería nos dejara descubiertos, al día siguiente tendría un conflicto que abarcaría desde los jefes de servicio hasta los residentes", advirtió Ángel Colmeiro, responsable de atención especializada del SIMPA y abogado.

Entre tanto, el presidente del Colegio de Médicos, Alejandro Braña, subrayó que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) "está obligado por ley a tener suscrito un seguro de responsabilidad civil, lo mismo que debe hacer el médico que desarrolla actividad privada". Según el doctor Braña, "nuestra postura no puede ser otra que exigir al Sespa que resuelva la situación de inmediato; el médico no puede quedar indefenso frente a eventuales reclamaciones; no tiene justificación alguna y, además, va contra la ley".

Estas declaraciones tienen como referente la información publicada ayer por este periódico, según la cual Zurich y otras aseguradoras están huyendo del sector sanitario nacional debido al aumento de las indemnizaciones que han de pagarse por negligencias médicas. El Sespa tiene previsto, como solución provisional, prorrogar por seis meses la póliza de Zurich, y después buscar otra aseguradora poniendo más dinero sobre la mesa.