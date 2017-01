Cocina marinera, reconocida y de la máxima calidad

Asturias es un auténtico paraíso natural, una región que aúna bellos paisajes, historia y cultura. Una tierra llena de magia y rincones inolvidables en la que la cocina y la restauración tienen un papel relevante. Viajar al Principado es encontrarse con la buena mesa, y si se habla de buena gastronomía un claro ejemplo de ello es Ribadesella, donde los fogones de sus diversos establecimientos hosteleros se afanan en crear cartas a base de los productos del mar y de la tierra. Ribadesella marida lo mejor de ambos mundos para rendir así homenaje al territorio en el que se enclava. Una cocina rica y variada, al estilo de la cocina norteña peninsular, muy apreciada en el mundo entero.

Además de su amplia oferta diaria, destacan las Jornadas gastronómicas del mar (junio) y el Campeonato de pinchos (octubre), iniciativas en las que participan numerosos restaurantes y locales hosteleros del concejo, los cuales aúnan la cocina tradicional y los creativos platos que idean para la ocasión los cocineros locales, logrando reunir con esta fusión a un gran número de comensales.

Hablar de cocineros y de Ribadesella es hablar de Jaime Uz, que cuenta con una estrella Michelin en su restaurante Arbidel; o de uno de los mejores arroceros de España, Bruno Méndez, quien, en su establecimiento Quince Nudos también elabora unas de las mejores croquetas del mundo. Así se ratificó en la pasada cita "Madrid Fusión" 2016. Asimismo, junto a La Huertona y Güeyumar, es una de las recomendaciones de la Guía Michelin.

La hostelería riosellana cuenta también con una buena presencia en la Guía Repsol, con dos establecimientos distinguidos: La Huertona, con dos soles; y Güeyumar, con uno. Éste último, además, puede presumir de ser el mejor restaurante de playa al ser reconocido como tal en "Madrid Fusión" 2014. Asimismo, los restaurantes Arbidel, La Parrilla, El Puente del Pilar y Quince Nudos aparecen en la citada guía como recomendados.

Cabe destacar que nueve establecimientos del concejo han sido distinguidos con un sello de calidad por la Cofradía de Pescadores "Virgen de La Guía" de Ribadesella como garantía de los mejores productos. Se trata de Casa Tista, Cenador de Llantares, El Campanu, Gran hotel del Sella, Güeyumar, La Guía, La Huertona, La Marina y María Manuela Bistró. No faltan en Ribadesella las sidrerías con olor a Asturias y no hay restaurante que no esté especializado en el pescado del Cantábrico. Asimismo, las carnes, rojas en su mayoría, son a menudo los platos estrella de distintas parrillas y establecimientos.

En resumen, restaurantes y sidrerías, repartidos por todo el municipio, ofrecen una estimulante gastronomía en la que los pescados de extraordinaria calidad, comparten mesa con otros excelentes platos propios de la cocina asturiana.