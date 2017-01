El productor del orujo "Hijoputa" evita el veto a otra marca, similar a un programa de TV

El gijonés Rubén Lavandera tiene ya una larga experiencia en marcas de nombres sorprendentes, pegadizos y un tanto procaces. Por ejemplo, comercializa la línea de licores "Hijoputa", "Que te den por el...", los "Cojonudos" y otros más sonoros, como "Don Pedo". También trabaja el tema de los dulces. Son bastante conocidos los "Chochinos, bocados divinos", que se venden mucho en Cantabria y el Oriente de la región. Esta andadura comercial no ha estado exenta de problemas legales. El "Hijoputa" no ha podido ser registrado, e incluso el Tribunal Europeo -eso sí, a instancias de un exsocio cántabro de Lavandera, al que disputa la marca- estimó que no podía autorizarse esa etiqueta porque podía ser "ofensiva".

Lavandera ha tenido algunos problemas con su último producto, los "Dulces Orgías para hombres, mujeres y viceversa". Intentó registrar la marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas de Madrid, pero la solicitud le vino rechazada por la oposición de Mediaset, que tiene registrada la marca "Mujeres, hombres y viceversa", el nombre del conocido "reality" de citas que emite "Telecinco". "Me molestó un poco porque el lema de mis galletas invierte la frase y coloca el término 'hombres' en primer lugar, precisamente para evitar la coincidencia con el programa de televisión", indica Rubén Lavandera.

Cierto que, en la caja de "Dulces Orgías", aparece también un corazón, como en el logo del programa de Telecinco, pero son bastantes distintos. En el envase aparecen unas galletas con forma fálica. Según dice Lavandera, las consumidoras de sus "Chochinos" le reclamaban este tipo de dulce.

El rechazo de la marca se produjo en junio el año pasado, pero Lavandera no se dejó amilanar y lo intentó por otra vía, la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante. Se trata de la antigua Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), y es la agencia de la Unión Europea encargada del registro de las marcas comunitarias y de los dibujos y modelos comunitarios.

Ahora, en diciembre, ha podido registrar por fin la marca "Dulces Orgías para hombres, mujeres y viceversa", de forma que puede comercializarla en una veintena de países europeos. Es más, ahora está pensando en crear una licor de la misma marca, una posibilidad que le permite el certificado de registro europeo. Y a buen seguro que lo hará. No solo ha registrado la marca, sino también el molde de las galletas y el diseño de la caja, que registra fases como: "Desde que amanece apetece", "¡Soy una galleta sexy y necesito mojar" o "Las tentaciones como tú merecen pecados como yo". El registro le ha costado la friolera de 1.200 euros. Ya ha perdido la cuenta de los productos que tiene registrados, todos con un toque desenfadado: "Deben de ser 17 o 18".