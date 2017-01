El profesor Roberto Valdeón, al frente de una publicación mundial de estudios de traducción

El profesor de la Universidad de Oviedo Roberto Valdeón, del departamento de Filología Anglogermánica y Francesa, ha sido nombrado director general de la Benjamins Translation Library, la colección de monografías de estudios de traducción de mayor prestigio internacional. Durante 2016, Valdeón compartió la dirección de forma transitoria con el profesor Yves Gambier (Finlandia), quien se retiró en diciembre. A lo largo de sus casi veinticinco años, la Benjamins Translation Library, de la editorial holandesa John Benjamins con sedes en Amsterdam y Filadelfia, ha publicado muchas de los obras de referencia en estudios de traducción, tanto trabajos teóricos como estudios empíricos. El propio Valdeón ha publicado con ellos la monografía "Translation and the Spanish Empire in the Americas" (2014).