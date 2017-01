El centro del Opus dice que la primera denuncia fue por acoso, no por abusos

"La denuncia fue primero por acoso escolar. Luego fue evolucionando hasta el abuso sexual, algo de lo que nos enteramos más tarde, por la prensa", aseguró ayer Imanol Goyarrolla, director del colegio vasco del Opus donde un menor, antiguo alumno del centro, asegura que sufrió abusos a manos de un profesor que ha abandonado la docencia. El director del colegio religioso, sin embargo, considera que, llegado este punto, y a la vista de las dos versiones tan contrapuestas que hay sobre la mesa -la del menor, que ratifica los abusos, y la del profesor, que los niega de forma tajante-, lo mejor es que se celebre un juicio y que el juez "esclarezca la verdad". "A ver si acierta", deseó Goyarrola, quien quiso dejar claro que el centro siempre ha mantenido una actitud de transparencia y colaboración con la Justicia.

Y lo que por otro lado tiene claro es que, si hubiesen observado algún comportamiento impropio, hubiesen actuado con la mayor contundencia. "Son hechos gravísimos los que se denuncian y tienen que aclararse hasta las últimas consecuencias", indicó el director. De lo que tenía constancia el centro era de la primera denuncia por acoso. Goyarrola, que fue tutor del alumno denunciante, no quiso comentar más detalles del anterior asunto, al tratarse de datos confidenciales y tener la obligación de proteger al menor. Lo que sí indicó es que la investigación realizada a instancias del Papa Francisco -ante el que la familia del menor pidió amparo- fue realizada por los mayores expertos y éstos dictaminaron que no se habían producido los abusos. "Fue una investigación exhaustiva, en la línea de lo que propugna el Papa, que es tolerancia cero con este tipo de tipo de episodios, lo que me parece fenomenal", afirmó Goyarrola.

El proceso penal abierto, en el que la familia está asesorada legalmente por los letrados gijoneses Leticia de la Hoz y Luis Manuel Fernández, no es la primera vez que el asunto llega a la justicia ordinaria. "Ya el Fiscal Superior del País Vasco abrió diligencias de investigación y decidió archivarlas al no encontrar indicios de delito", asegura Goyarrola.