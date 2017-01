El Principado admite "un error" al comunicar al SEPA el riesgo de incendio en la oleada de fuegos de 2015

El departamento de Montes del Principado cometió "un error" al no comunicar al Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) un cambio del nivel de riego de incendios en diciembre de 2015. José Antonio Ferrera, director general de Montes, ha afirmado que la decisión de elevar el nivel, del 3 al 4, que entrañaba la prohibición de realizar quemas, "fue correcta" pero que se cometió un fallo al no informar al SEPA como sí se hizo con otros organismos como el INDUROT, la entidad que tiene la misión de decidir sobre los niveles de incendio.

El director general de Montes aseguró que ese fallo "no tuvo consecuencias" porque ninguno de los incendios declarados en el margen de tiempo que el SEPA no estuvo informado tuvo relación alguna con las quemas autorizadas. Ferrera realizó esas manifestaciones en su comparecencia ante la comisión de investigación por los incendios que azotaron Asturias entre diciembre de 2015 y 2016, ante la que también ha declarado el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, quien indicó que el 91 por ciento de los fuegos declarados en aquellas fechas, caracterizadas por una prolongada sequía y fuertes vientos de componente sur, habían sido provocados.