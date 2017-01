Cuatro de cada diez transportes escolares presentaron en Asturias alguna deficiencia

Cuatro de cada diez vehículos de transporte escolar y de menores en Asturias presentaron irregularidades administrativas o de servicio. Es el inquietante resultado de la campaña de inspección realizada por la Dirección General de Tráfico (DGT) entre los días 16 y 20 de enero y que afectó a un total de 87 transportes.

La mayor parte de las denuncias tienen que ver con problemas administrativos, como no disponer de la autorización especial para realizar este tipo de transportes. Un total de 17 vehículos inspeccionados estaban en esa situación. Otros cuatro no tenían suscrito el seguro de responsabilidad ilimitada que es preceptivo en el transporte escolar.

Entre las deficiencias detectadas se encontraron cuatro casos con problemas en las puertas, tanto de servicio como de emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento. Cuatro no llevaban persona encargada, como marca la normativa. La DGT constató que el uso de los cinturones de seguridad en aquellos vehículos que lo llevan incorporado, era total.