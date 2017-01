El dron no puede volar en los Lagos

Los particulares tienen prohibido el uso de drones en el parque nacional de los Picos de Europa y quienes incumplan este mandato se enfrentan a multas entre los 500 y los 5.000 euros. Así lo confirmó ayer el director del espacio protegido, Mariano Torres, que señaló que la Comisión de Gestión del parque "aprobó unas condiciones muy restrictivas para el uso de estos dispositivos, que sin autorización expresa no pueden sobrevolar por debajo de los tres mil metros de altura".

Los permisos para retratar desde el aire enclaves como los Lagos de Covadonga deben solicitarse en las oficinas que el Consorcio tiene en Oviedo y sólo se aprueban en casos puntuales para fines científicos o institucionales. El co-director de la parte asturiana, Rodrigo Suárez, es el encargado de solicitar los informes pertinentes que después también estudian los responsables de la zona cántabra y castellano-leonesa del parque en un plazo de dos semanas. "A la hora de dar permisos se tiene en cuenta por ejemplo que no interfiera con la cría de aves, que la grabación se efectúe en una zona donde no haya nidificaciones", dijo Torres. "Si no se controla el uso de drones se pervierte la idea de espacio protegido", concluye.