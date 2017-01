La inaccesibilidad de los lagos de Somiedo evita los paseos sobre el hielo de los turistas

En Somiedo no temen que los turistas acaben en el agua por tratar de caminar sobre los lagos helados ni se plantean, por el momento, poner vigilancia como ya han hecho en el Parque Nacional de los Picos de Europa después de que el pasado domingo un grupo de visitantes acabase a remojo en La Ercina. Los lagos glaciares del Parque Natural de Somiedo son prácticamente inaccesibles en esta época para los turistas, tan sólo los montañeros experimentados que ascienden hasta los valles. "Aquí no tenemos ese problema porque es prácticamente imposible que lleguen hasta los lagos de forma masiva; en todo caso, en la oficina de turismo se hace la recomendación de que no caminen sobre el hielo", explica el Alcalde, Belarmino Fernández.

En su opinión, hay una clara diferencia entre los Lagos de Covadonga y los que de Somiedo por la altura, pues los del occidente asturiano están entre 1.600 y 1.700 metros sobre el mar frente a los mil metros que registranlos orientales. Además, indica que todos los años los lagos del concejo se cubren de hielo hasta abril o mayo y nunca han tenido problemas al respecto con los turistas que disfrutan del entorno.

El director del Parque Natural de Somiedo, Fernando Alonso, considera que el remojón en Picos de Europa fue un hecho aislado. "Es zona de alta montaña y los accesos son complicados y a pie: en Covadonga es más fácil porque llegan en coche, aquí no tenemos tanta afluencia".