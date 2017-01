Pokémon Duel: vuelve la fiebre por Pikachu

Nintendo lanza un nuevo juego de estrategia para móviles tras el éxito de Pokémon Go, que superó en verano las 500 millones de descargas

La fiebre por Pikachu vuelve a Asturias. Nintendo ha lanzado Pokémon Duel, un nuevo juego de estrategia para móviles que aspira a cosechar el mismo éxito que su antecesor. Pokémon Go batió el verano pasado todos los récords de descargas: más de 500 millones en apenas dos meses en todo el mundo. Eso sí, el furor se desinfló pronto. Hasta hoy, que regresa pisando fuerte.



Ayer Pokémon Duel fue la palabra más buscada en Google. Aunque la aplicación no está disponible todavía en España, no tardará en hacerlo. Funciona desde hace unos meses en Japón y acaba de entrar en América y en Europa. Los aficionados a los juegos aseguran que el nuevo Pokémon promete. Y eso que no se parece en nada al anterior, basado en la tecnología de realidad aumentada.





En Pokémon Duel no hay salir a la calle a atrapar a Pikachu, Charmander o Squirtle, algunos de los personajes más famosos de la saga. Se trata de un juego de estrategia, cuya mecánica ofrece una forma diferente de disfrutar desde casa. La pantalla se convierte en un tablero donde los jugadores combaten con sus criaturas para vencer con sus rivales. Cada entrenador dispone de seis Pokémon y antes de cada partida se debe escoger un ejemplar. Lo singular de esta aplicación es que se puede competir de forma online con cualquier jugador del mundo.



Al igual que con Pokémon Go, la descarga de Duel es gratuita aunque con compras integradas. Está disponible para Android y el sistema operativo de Apple. No obstante, todavía no está disponible en España. Acaba de entrar en Europa y se prevé que en unas semanas llegue a Asturias. Los youtubers expertos en videojuegos ya muestran en sus canales cómo funciona esta aplicación. ¿Volverás a caer en las redes de Pokémon?