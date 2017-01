Fomento asegura que trabaja "intensamente" para desbloquear la Variante

El Ministerio de Fomento valora de forma "positiva" las gestiones que ha llevado a cabo en los últimos meses para lograr el desbloqueo de las obras en la variante de Pajares, donde, según fuentes del departamento que dirige Íñigo de la Serna, "se está trabajando de forma decidida para dar respuesta a los tramos que presentan una solución técnica más complicada", caso de la ladera inestable de las inmediaciones de Campomanes .

Además de la contención de ese talud, los puntos críticos de la actuación radican en el proyecto de instalación de vías en la vertiente asturiana del tendido, paralizado por el desencuentro entre el Adif y la empresa adjudicataria, y el sistema de ventilación de los grandes túneles, que se está rediseñando tras haberse advertido importantes carencias en el planteamiento inicial.

Popr su olado, colectivo de pasajeros de la red de cercanías "Asturias al tren" ha recibido con "moderado optimismo" que Adif-Alta Velocidad haya planteado la mejora del tramo León-La Robla por el trazado actual y en ancho propio de Renfe y no de Alta Velocidad. "Esperemos que éste tipo rebajes presupuestarios no sean un hecho aislado, sino que se de un corte sustancial a las inversiones de AVE, excluida la variante de Pajares. Todo ese dinero debe pasar a la red de cercanías, que es el tren de la mayoría en Asturias y que está muy necesitada de fuertes inversiones, no de parches", subraya Carlos García, portavoz del colectivo.

"Asturias al Tren" sostiene que el ahorro de tiempo con una vía de AVE entre León y La Robla sería "ridículo", de "en torno a un minuto sobre la traza actual que tiene muy buen diseño y es relativamente reciente, del año 1995, permitiendo unas velocidades a 160 km/h". "Es cierto que la obra no es complicada, ni excesivamente cara, pero entendemos y aplaudimos la decisión del nuevo ministro de abaratar la actuación, es lo más sensato y racional", apunta García, para quien "no estamos ante una obra prioritaria en absoluto, de ahí que ni la UE aceptara financiarla". A su juicio todos los recortes en inversiones de AVE deben destinarse a modernizar las redes de cercanías, comprando nuevas unidades, contratando más maquinistas y duplicando vías de FEVE.

"El colectivo de pasajeros censura que a fecha de hoy ningún representante político por Asturias haya comentado nada a los asturianos sobre que propuestas tienen a favor de invertir en la red de cercanías, dejando aparte la obsesión patológica del AVE de la minoría que tiene algún político", concluye Carlos García.