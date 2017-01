El PP acusa de "deslealtad" a Javier Fernández por no consensuar el experto para la reforma de la financiación

El PP acusa de "deslealtad" al presidente del Principado, Javier Fernández, por no consensuar el experto que representará a Asturias en el grupo de trabajo sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. El diputado autonómico Luis Venta, ha cuestionado este mediodía "el silencio" del Gobierno asturiano sobre la Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado la pasada semana.



"Han pasado diez días y en Asturias sólo conocemos lo acordado y hablado en esa reunión a través de los medios de comunicación", reprochó el dirigente popular, cuyo grupo parlamentario ha registrado una solicitud de comparecencia del presidente del Principado sobre esa cuestión. "Ni el Parlamento ni los asturianos se merecen este silencio cuando se está decidiendo el futuro de las políticas regionales", planteó Venta, en referencia a la reforma del sistema de financiación autonómica, que inició en la Conferencia de Presidentes un debate que tendrá un largo recorrido político.

El PP asturiano echó en cara al Ejecutivo socialista que haya decidido "unilateralmente" la designación del catedrático de Hacienda Pública Carlos Monasterio, sin consultar al resto de partidos. "No es un buen comienzo para buscar apoyos y consensos por parte de un gobierno que está en minoría, con 14 de 45 diputados", indicó Venta, quien afirmó que otros gobiernos regionales ya han dado explicaciones o han pedido hacerlo. "Feijóo compareció el pasado día 24 y ofreció consensuar la designación sobre el experto que representará a Galicia en ese grupo de trabajo", recalcó el diputado popular. "El Gobierno regional no está en lo que tiene que estar; en Asturias el Presidente no está ni se le espera", censuró Venta. Otros grupos parlamentarios, como Foro e IU, ya cuestionaron días atrás la falta de explicaciones de Javier Fernández en sede parlamentaria sobre el contenido de la Conferencia de Presidentes. Los plenos en el parlamento autonómico se reanudarán el próximo mes de febrero.