La familia de Cristian Cueli: "Estamos desesperados, no sabemos quién lleva el caso"

Los familiares de Cristian González Cueli, el gijonés de origen lavianés desaparecido hace cuatro años cuando iba a cobrar una deuda a un taller del Alto de la Madera, dicen sentirse "desesperados". El motivo, que no saben qué departamento policial está llevando las investigaciones por la desaparición de su familiar. "Ahora mismo se pasan unos a otros la pelota. Llamamos a Madrid y nos dicen que lo lleva la Comisaría de Gijón, y aquí nos dicen que la Jefatura de Oviedo. Cuando llamamos a Oviedo nos remiten a unos teléfonos en los que no contesta nadie. Estamos desesperados, se pasan unos a otros la pelota y a día de hoy no sabemos quién lleva el caso, si lo lleva alguien", indicó Azahara González Cueli, hermana del desaparecido.

Los familiares quieren saber si hay novedades en el caso. Sobre todo a raíz de que el pasado verano una persona les asegurase que él conocía lo que había pasado con su hermano. La familia lo puso en conocimiento de la Policía, pero nadie les ha dicho si se trataba de una falsa pista. "Solo queremos que nos llamen, esperamos desde el pasado verano", dijo la hermana.

Cristian Cueli desapareció el 27 de diciembre de 2012, después de acudir a un taller situado en el Alto de la Madera, con fin de cobrar una deuda de 50.000 euros. El dueño del taller le había pedido un préstamo para adquirir un coche. Según declararía este hombre a la Policía, pagó a Cueli y luego le llevó hasta Pola de Siero, porque el vehículo del gijonés estaba estropeado. Según añadió, allí se montó en un coche de color negro. Tanto el dueño del taller como un empleado fueron detenidos por la Policía en julio de 2013, pero puestos en libertad poco después. Desde entonces, el caso sigue sin avances.