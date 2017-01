Foro carga contra "la alianza sucursalista" del PP y el PSOE que "sólo beneficia a Javier Fernández"

Aviso a navegantes de Foro a su socio de coalición electoral, el PP. Los foristas no están satisfechos de la gestión realizada hasta la fecha por el Ministerio de Fomento con la Variante de Pajares o el Plan de Vías de Gijón y menos aún con el pacto presupuestario en Asturias entre socialistas y populares "del que sólo saca ventajas Javier Fernández", según ha advertido este mediodía la presidenta forista, Cristina Coto, en la convención del partido en Gijón.

La también portavoz en la Junta General cuestionó "la alianza sucursalista entre el PP y el PSOE" y sumó sus críticas al socio electoral a las realizadas también por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el diputado nacional, Isidro Martínez Oblanca. "Asturias no puede ser moneda de cambio para nadie ni para nada", planteó Coto.

La convención ha tenido lugar en salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, con la asistencia de cerca de doscientas personas. El secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, que tenía prevista su asistencia, no pudo acudir al acto por estar griposo.