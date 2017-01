El SOMA impugna el recurso de Villa y pide a la jueza que le tome declaración

El SOMA ha impugnado el recurso de apelación presentado por la defensa de José Ángel Fernández Villa, en el que pide el sobreseimiento de la causa y que el exlíder minero no declare. El SOMA sostiene que este recurso de la defensa -y ya ha presentado once desde que se inició la causa, según la instructora- no tiene fundamento alguno y no hay causas de nulidad, por lo que la magistrada Simonet Quelle Coto debe tomar declaración al exsindicalista, tal como acordó el pasado 21 de diciembre. En esa fecha, la jueza fijó el 12 de enero como fecha para que tuviese lugar esa comparecencia, en la que se iba a interrogar a Villa teniendo en cuenta el deterioro cognitivo que sufre, que sin embargo no le impediría recordar si durante años se apoderó de fondos del sindicato, tal como sostuvo en su informe el neurólogo Alfredo Robles Bayón. Sin embargo, un recurso de apelación presentado por la defensa obligó a suspender la acordada toma de declaración.

El SOMA ciertamente no tiene muchas esperanzas de que la impugnación presentada prospere, por lo que el recurso de Villa se trasladará a la Audiencia Provincial de Oviedo presumiblemente la semana que viene. El tribunal no tendría una decisión acordada sobre la declaración de Villa hasta el mes de marzo, como pronto.

La defensa de Villa, acusado por el SOMA de apoderarse de 420.000 euros, planteó anular la última prueba neurológica, aduciendo que se había ratificado antes de que la Audiencia dijese si era legal. La letrada Ana García Boto también pidió anular la comparecencia aduciendo que el auto que la establecía se dictó sin trasladar a las partes contrainformes sobre el estado del exsindicalista.