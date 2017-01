Un matrimonio piloñés se salva "de casualidad" del fuego que arrasó su casa

Una vivienda de la localidad de Capareda, en Piloña, resultó ayer seriamente dañada por un incendio extinguido por efectivos de Bomberos de Asturias del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), con base en Piloña y Cangas de Onís.

El fuego calcinó la segunda planta del inmueble y la techumbre, pero el resto de la casa resultó también muy afectado por el humo. También se registraron algunos daños en una vivienda colindate. Además quemó la hierba almacenada en una tenada y rompió la uralita de un almacén.

El aviso a Emergencias se produjo cerca de las dos y media de la madrugada. Media hora más tarde los bomberos informan que se trata de dos viviendas pegadas y que el fuego, que auizá se produjo por un cortocircuito, está muy avanzado en una de ellas, por lo que solicitan el apoyo de más personal, que llegó de la base emplazada en Cangas de Onís.

Los dueños de la vivienda siniestrada son Manuel de la Llana y Mercedes Cortina, un matrimonio de edad avanzada. Un hijo aseguraba que "se salvaron de casualidad. Fue una suerte que mi padre oyera un ruido y se levantara. Si no, no lo cuentan". Era su vivienda habitual por lo que ahora tendrán que vivir con los hijos en Villaviciosa. Manuel y Mercedes paliaban su disgusto con el agradecimiento hacia los vecinos que les ayudaron a desalojar el ganado del corral. La casa anexa, también suya, no resultò afectada al ser de forjado.