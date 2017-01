El exgerente del Sespa niega haberse beneficiado de privilegios para operarse en el HUCA

La comparecencia de esta mañana de Tácito Suárez, exgerente del Servicio de Salud (Sespa), ante la comisión de investigación de las listas de espera de la Junta, ha dado lugar a algunos diálogos tensos con el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova. Uno de ellos tuvo como objeto una de las denuncias formuladas por Podemos en los últimos meses: la existencia de privilegios en la lista de espera del servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), de los que supuestamente fueron beneficiarios altos cargos del Principado.

"¿Tiene usted conocimiento de que, durante su etapa, en el servicio de Urología del HUCA tuviera algún gerente gestor?", preguntó el diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova, quien además ejerce como presidente de la comisión de investigación. Inicialmente, Tácito Suárez se quedó como pensativo. Después de unos instantes, respondió: "Ah, sí, pues yo. Yo fui paciente de Urología del HUCA. Me operé yo. No sabía que iba a hablar aquí de mi expediente médico, es una novedad". "¿Sabe si se dieron privilegios?", preguntó Vilanova. "Yo no vi eso nunca", respondió Suárez. "Usted sabe que Urología del HUCA es un servicio con esperas dramáticas y una larga conflictividad, como dijo ayer Matallanas. ¿Es posible que no se interviniera en correspondencia por tratos de favor?", preguntó el diputado podemista. Y Tácito Suárez achacó la situación de Urología del HUCA a enfrentamientos entre los médicos del servicio.

En otro lance con el diputado de Podemos, Tácito Suárez respondió: "Manuel Matallanas no es mi mentor, como usted ha dicho. Es mi maestro. Y Matallanas nos decía que teníamos que dormir con las listas de espera, y luego nosotros dormíamos con quien podíamos, y además con las listas de espera".