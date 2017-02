Grado y el Bajo Nalón defienden su tren

Los viajeros de Grado, Candamo, Pravia y Muros de Nalón cierran filas en torno al servicio ferroviario de la antigua Feve. Por ello, participarán mañana en una asamblea convocada por "Asturias al tren" en Oviedo, con el objetivo de buscar una mejora de las cercanías que, entre otras cuestiones, asegure el mantenimiento de la línea Oviedo-San Esteban de Pravia, que el colectivo de usuarios da por clausurada en 2018. El trayecto ha perdido numerosos pasajeros, pero sigue vertebrando la zona y los cuatro concejos lo defienden como algo fundamental.

"Es impensable el cierre, porque no hay buena comunicación si no es en tren para que la gente vaya a Pravia o a Oviedo. El transporte público es sagrado y hay que luchar por él", apunta la alcaldesa de Muros de Nalón, Carmen Arango. La regidora defiende que su municipio, con la mayoría de habitantes por encima de los 65 años de edad, depende del tren para los desplazamientos, por lo está dispuesta a pelear por el mantenimiento de la línea hasta el final.

También en Pravia es el tren el principal medio de comunicación con Oviedo, destaca el regidor, David Álvarez. Por eso estima oportuno que el Ministerio de Fomento encuentre una fórmula para "optimizar el trayecto", que haga más rentable la línea y evite su posible cierre. "Por ahora, no tenemos comunicación oficial de que se vaya a clausurar, pero apoyaremos el manifiesto en favor de su continuidad porque es nuestra principal conexión con la capital de Asturias", subraya el regidor. Además, adelanta que se reunirá con la oposición para elaborar un documento con una propuesta unánime.

Es algo que ya hicieron en Candamo en 2016, cuando el Pleno aprobó por unanimidad una moción en ese sentido. "Vamos a pelear por mantenerlo. Candamo es un concejo rural que, aunque cercano a las ciudades, no cuenta con una línea de autobús regular y el tren cubre una zona importante hacia Grado y Pravia", señala Natalia González, la alcaldesa de Candamo. Pese a que hubiera preferido celebrar una asamblea previa con los vecinos del concejo, la regidora también asistirá al encuentro en Oviedo. "El tren es una infraestructura histórica que trajo modernidad, una seña de identidad", dice.

La opinión de González la comparte el edil de Comunicación de Grado, Plácido Rodríguez. A su juicio, el tren "forma parte de la historia del concejo y, aunque sea una infraestructura que no compita con los transportes por carretera, puede tener potencial mejorando la línea, incluso turístico porque pasa por espacios increíbles y ya sabemos cómo es la política de hechos consumados: si se cierra será muy difícil reabrirlo".

Rodríguez asume que la línea que pasa por el concejo de Grado ha perdido usuarios y que su futuro cada vez se complica más, "siempre y cuando no se ponga una solución, que no puede ser tan difícil". Además, una de las propuestas con las que concurrirá Grado a la asamblea es la posibilidad de incluir paradas facultativas. "Permitiría no cerrar apeaderos y que los trenes sólo se detengan si hay petición de subir o bajar, como en los autobuses urbanos", subraya el edil.