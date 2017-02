Insisten en que el director del parque de Fuentes del Narcea incumplió la normativa

Más de 4.300 personas firman a favor del responsable del espacio protegido, a quien piden dimitir por cantar y bailar en un programa

La asociación Geotrupes, que pedirá la dimisión del director del parque natural de Fuentes del Narcea por su actuación en el programa "Volando voy", insiste que el responsable del espacio incumplió la normativa. El colectivo, integrado por biólogos, asegura que el helicóptero que sobrevoló la reserva integral de Muniellos no lo hizo a la altura permitida. Esa actuación es "inaceptable", dicen, pues puede afectar a la fauna del lugar, especialmente a osos y a urogallos. Fuentes de la consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales confirmaron a este periódico que la cadena de televisión solicitó los permisos necesarios para realizar la actividad. Más de 4.300 personas ya han firmado a favor del director del parque en una iniciativa en internet.

La agrupación considera además que la participación de Pablo García Esteban en el programa en calidad de director "no es consistente con sus funciones", que son "la conservación de sus valores naturales" y no la promoción turística. García, de 45 años y natural de Navia, salió en la tele cantando y bailando "twerking" tras mostrar los encantos de la reserva de Muniellos. "Procuro inyectarle alma a mi trabajo", se defendió en LA NUEVA ESPAÑA. "Para mí lo prioritario en el programa fue exportar la imagen de Muniellos fuera de las fronteras de Asturias y España, y conjugar el turismo con la conservación. Una vez que cumplí esos objetivos, me mostré más cercano, como Pablo. Pero eso me parece algo secundario", dijo. El grupo que solicita su cese cree la promoción que se hizo de los valores de la zona en el programa de Jesús Calleja "fue bastante pobre y con un trato hacia los habitantes locales nada respetuoso en algunos momentos".

Más de 4.300 personas han firmado a favor del director del parque natural de Fuentes del Narcea, Pablo García Esteban. La iniciativa en chang.org ha conseguido en poco más de un día 4.182 apoyos (y no para de subir) al responsable del entorno protegido tras su aparición en el programa "Volando voy". Al naviego, de profesión ingeniero agrónomo, le han salido seguidores en toda España.

El presentador de "Volando voy", Jesús Calleja también se hizo estos días eco de la polémica: "El primer y gran problema de la humanidad se llama envidia". El montañista también escribió en las redes sociales comentarios de este tipo: "Los directores de los parques deberían ser así... gente extrovertida". "En un entorno tan privilegiado como la reserva integral de Muniellos, yo me dejo llevar. Y llegó un momento que ni veía los micros. Estaba charlando animadamente sobre mis aficiones con un chico, llamado Jesús Calleja", reconoció García Esteban.