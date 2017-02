Pelayo Díaz en contra de la moda extranjera en los Goya: "Qué petardas sois"

El estilista asturiano la lía en las redes sociales con su crítica a las actrices que desfilaron con diseños no nacionales

El estilista asturiano Pelayo Díaz ha alterado las redes sociales con un polémico comentario en contra de la moda extranjera en los premios Goya. "Qué petardas sois", escribió el ovetense en su cuenta de Twitter al ver que ayer la mayoría de las actrices desfilaban por la alfombra roja con diseños no nacionales. "Vestidas de firmas internacionales a las que no le importáis una...", añadió Díaz, que terminó la frase con el escatológico emoticono de ojos saltones. Su opinión llamó rápido la atención y recibió tanto críticas como apoyos.





Que petardas sois, vestidas de firmas internacionales a las que no importáis una ?? #goya2017 „ Pelayo Diaz (@princepelayo) 4 de febrero de 2017

Por la gala de los Goya, celebrada ayer de noche, desfilaron marcas como, elegida por Penélope Cruz y Cristina Castaño,, por la que apostaron Leonor Walting o Macarena Gómez, o, que lucían Michelle Jenner y Stella MacCartney. Eso no gustó nada al estilista del programa televisivo "Cámbiame", que no dudó en dar su opinión haciendo gala a su personalidad.Pelayo Díaz apoyó en todo momento a su compañera y amiga, que estaba nominada al Goya de mejor vestuario pory "No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas". Pese a no ganar, Rodríguez se emocionó mucho con el premio a mejor película que recibió la cinta de Raúl Arévalo. La estilista de "Cámbiame" desfiló con un, siendo la mitad una capa rosa y la otra, un vestido corto.