El PP pide medidas para incentivar y bonificar el reciclaje de basura

Poner en marcha medidas para incentivar y bonificar el reciclaje en vez de llevar a cabo "inversiones finalistas", como la incineradora. Esa es la petición que hace el Partido Popular en el documento de alegaciones que presentó ayer contra el estudio de alternativas al plan de residuos, realizado a petición de la consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. El diputado Luis Venta dijo que dicho estudio se hizo "para salir del paso" y en el no se aclara si el proyecto de la incineradora, un "juguete injustificable", sigue en pie o no. Pero "las lagunas" en las políticas de gestión de residuos van, a su juicio, mucho más allá.

"El Gobierno dice que de aquí a 2020 quiere aumentar el reciclaje en un 7 o un 10%. Sin embargo, no explica qué medidas va a llevar a cabo para cumplir ese objetivo. Y en treinta años no se ha ocupado de ello", critica Luis Venta, que registró las alegaciones junto a los concejales del PP en Gijón y Carreño, Sofía Cosmen y José Ramón Fernández. "La oposición del Partido Popular no es sólo a la incineradora, sino a todo plan de residuos que no apueste de forma clara, contundente y decidida por planes de acción que fomenten la reutilización y el reciclaje", insisten los populares en el documento. A su parecer, "el gran defecto" de la consejería de Medio Ambiente es haberse "obsesionado" con la incineradora. "Quizá si se hubiese trabajado desde el primer momento en otra dirección, ahora no estaríamos hablando de un problema", opina Luis Venta.

El PP también solicita "aclaraciones" en el plan financiero, en la viabilidad del nuevo vertedero -en las condiciones actuales tendría una vida de 5 años-, y en las condiciones de seguridad y salud del almacenamiento de basura.