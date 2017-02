Los vecinos de Moal defienden "rotundamente" al director del parque de Fuentes del Narcea

"No se puede poner en tela de juicio la trayectoria profesional de una persona apasionada de su trabajo", dicen

Las asociaciones Cultural, Deportiva, de Mujeres y de vecinos de Moal apoyan y defienden "rotundamente el trabajo y la profesionalidad" del director del parque natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. "No se puede poner en tela de juicio la trayectoria profesional de una persona apasionada de su trabajo por la intervención en un programa de entretenimiento, donde Pablo García Esteban mostró por una parte su lado profesional resaltando lo que es la Reserva de Muniellos y por otro, su cara más personal, revelando sus aficiones e intimidades; algo que toda persona posee sea cual sea el cargo o puesto que desempeñe", dicen en un comunicado a raíz de la polémica del programa de televisión "Volando voy" de Jesús Calleja.



La asociación Geotrupes, que pedirá la dimisión del responsable del espacio protegido, considera además que la participación de Pablo García Esteban en el programa en calidad de director "no es consistente con sus funciones", que son "la conservación de sus valores naturales" y no la promoción turística. García, de 45 años y natural de Navia, salió en la tele cantando y bailando "twerking" tras mostrar los encantos de la reserva de Muniellos. "Procuro inyectarle alma a mi trabajo", se defendió en LA NUEVA ESPAÑA. "Para mí lo prioritario en el programa fue exportar la imagen de Muniellos fuera de las fronteras de Asturias y España, y conjugar el turismo con la conservación. Una vez que cumplí esos objetivos, me mostré más cercano, como Pablo. Pero eso me parece algo secundario", dijo. El grupo que solicita su cese cree la promoción que se hizo de los valores de la zona en el programa de Jesús Calleja "fue bastante pobre y con un trato hacia los habitantes locales nada respetuoso en algunos momentos".





Loss en la Junta Rectora del Parque que solicitan a la Consejería de Recursos Naturales el cese de Pablo García para que sus puestos puedan ser ocupados por personas que realmente quieran hacer su trabajo como parte del órgano gestor". "Consideramos-explican-, aficiones o siga el guión de un programa televisivo. Demuestran moverse por intereses personales, que nada tienen que ver con la gestión y conservación del Parque".Los colectivos de la zona resaltan eldel parque de Fuentes del Narcea. "Desde su nombramiento, ha sabido gestionar con total eficacia y capacidad su puesto de trabajo, buscando un entendimiento entre ecosistema, propietarios, usuarios del parque y la Administración", aseguran. La plataforma de apoyo en change.org ya suma