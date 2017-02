Una borrasca profunda de "dimensiones inusuales" se acerca por el Atlántico

Video of SEVIRI Airmass RGB imagery w/complete development of rapidly intensifying N Atlantic hurricane force low over past few days. #GRPG pic.twitter.com/oe9AtpWfKX „ NWS OPC (@NWSOPC) 6 de febrero de 2017

We are monitoring yet another powerful #Atlantic extratropical cyclone expected to develop hurricane force winds later this morning. pic.twitter.com/w8Hiy7hfnG „ NWS OPC (@NWSOPC) 7 de febrero de 2017

Sin embargo, se espera que en su avance hacia el norte, ya que está cerca de Islandia, vaya perdiendo intensidad durante los próximos días. La previsión es por lo tanto que en el país islandés y en el norte de las islas Británicas generará vientos huracanados.



Picazo confía en que los efectos en España únicamente se notarán en las costas del noroeste peninsular a donde los próximos días llegarán olas de mar de fondo generadas a miles de kilómetros de distancia. "Seguro más de un amante del surf las va a agradecer", ha comentado.



En cuanto a su impacto en el Ártico, el meteorólogo ha dicho que notarán un aire cálido que impulsa la tormenta del sur al norte por lo que ha pronosticado que las temperaturas se dispararán en diferentes zonas del Atlántico norte.



Por ejemplo, en Svalbard (Noruega), situada en entre la Noruega continental y el Polo Norte se esperan temperaturas diurnas de unos 15 a 20 grados centígrados más por encima de lo normal en estas fechas y de entre 25 a 30 grados por encima de lo que están acostumbrados en el Polo Norte.

NASA Modis Terra satellite of storm with hurricane-force winds in north Atlantic. pic.twitter.com/ZCDpAjJwfc „ Chris Dolce (@chrisdolcewx) 6 de febrero de 2017

