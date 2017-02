La Universidad aplaza una semana el inicio de curso y no examinará en diciembre

La Universidad de Oviedo iniciará el curso 2017-2018 una semana más tarde, el 18 de septiembre. Esta decisión implica la eliminación de las jornadas reservadas a exámenes antes de Navidad, en la recta final del período lectivo del primer cuatrimestre.

La propuesta, aprobada esta tarde por la comisión de Ordenación Académica, fruto del acuerdo alcanzado por el equipo rectoral con los representantes sindicales del personal de administración y servicios (PAS), no ha gustado al alumnado que prepara movilizaciones en diferentes facultades a lo largo de los próximos días. Los estudiantes, indignados, piden que se mantenga la posibilidad, como se venía haciendo hasta ahora, de iniciar los exámenes en los últimos días de diciembre. "Respetamos el acuerdo pero que no le quiten a cada facultad la oportunidad de decidir si quieren o no iniciar esa última semana del año las pruebas de evaluación", remarcaron varios representantes estudiantiles, "con dos días nos serviría, no es necesaria una semana completa", claman.

El nuevo calendario, que previsiblemente se aprobará en el Consejo de Gobierno en una semana, señala que la primera jornada de exámenes del primer cuatrimestre será el 9 de enero de 2018. Al parecer, el Personal de Administración y Servicios habría esgrimido la necesidad de contar con más tiempo en las primeras semanas de septiembre para procesar las matrículas y organizar los grupos para poner en marcha estos cambios que, no obstante, no suponen una reducción de las vacaciones de invierno pero contrarían al alumnado. El actual curso académico comenzó el 12 de septiembre y antes de las vacaciones de Navidad ya hubo exámenes aunque la mayoría se desarrollan en las tres primeras semanas de enero.