Los estudiantes rechazan el nuevo calendario de la Universidad

Comienzan las primeras movilizaciones estudiantiles por el cambio en el calendario académico del próximo curso en la Universidad de Oviedo.

Los alumnos han convocado para este mediodía la primera de las protestas, en el vestíbulo de la Facultad de Medicina, a la que seguirá una segunda convocatoria en el área docente del HUCA. Se trata de las primeras movilizaciones antes de que el Consejo de Gobierno de la institución académica dé luz verde el próximo 16 de febrero a estos cambios.



Por otro lado, la recogida de firmas iniciada por la delegación de alumnos de la Facultad de Economía y Empresa ronda ya las 5.000 adhesiones mientras crece el malestar de los universitarios por la decisión del Rectorado de aplazar una semana el inicio de curso (del 12 al 18 de septiembre) y suspender los exámenes que hasta ahora se celebraban durante el mes de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad. Entre tanto, la Junta de Personal Funcionario no Docente desmintió ayer que hubiera partido del Personal de Administración y Servicios (PAS) la decisión de suprimir los exámenes de diciembre. "No es competencia de los órganos de representación del PAS la negociación del calendario académico sino que nuestra negociación se circunscribe a nuestro calendario laboral", subrayan en un escrito conjunto firmado por el presidente del comité de empresa José Carlos Álvarez Villa y el presidente de la Junta de Personal Funcionario no Docente, Ángel Izquierdo. Añaden, asimismo, que les parece muy bien que los alumnos se manifiesten contra las decisiones que les afecten negativamente "y seguramente tendrían que pedir explicaciones a los representantes de la institución e intentar arreglar cualquier desacuerdo con ellos" pero negaron rotundamente que hubiera partido del PAS la decisión de modificar el calendario docente. "No es con el PAS con quien los alumnos deben negociar sus discrepancias", insisten en el escrito, "Dado que se trata de un colectivo que lo único que hace es defender sus derechos igual que los propios estudiantes".



En el nuevo calendario que impulsa el equipo rectoral, el período lectivo del primer cuatrimestre del curso 2017-2018 va del 18 de septiembre al 22 de diciembre y la evaluación final arranca el 9 de enero hasta el día 21 del mismo mes. El período lectivo del segundo semestre se inicia el 30 de enero y concluye el 11 de mayo. Las evaluaciones finales se reinician el 21 de mayo hasta el 8 de junio.