IU desmiente a Instituciones Penitenciarias y apoya la actitud de los presos en su visita

La diputada regional de IU Concha Masa desmintió ayer que en la visita institucional del pasado viernes al centro penitenciario de Asturias se produjeran momentos de tensión, como alegó Instituciones Penitenciarias para explicar los motivos por los que la comitiva fue desalojada del patio de la Unidad de Terapia y Educación (UTE ) 1. Y no sólo eso. Aseguró que los internos mantuvieron en el poco tiempo que pudieron hablar con ellos, una actitud "educadísima y respetuosa" con los diputados.

Esta versión es coincidente con la de los diputados de Podemos que participaron en la visita y también con la realizada por fuentes próximas al centro penitenciario.

Siete diputados de la Junta General del Principado visitaron el pasado viernes la prisión asturiana tras varios meses de espera a que se atendiera su solicitud. El objetivo último era conocer de primera mano, por el relato de internos y funcionarios, la situación de las UTE, tras las denuncias de presencia de drogas, ambiente enrarecido y peleas en esas áreas.

Instituciones Penitencias explicó ayer había accedido a la visita en un ejercicio de transparencia, al no tener obligación porque el Principado no tiene competencias sobre la cárcel. También indicaron que sí se había rechazado la posibilidad de realizar una asamblea con los internos para no interferir en sus actividades y por seguridad. Y remarcaron que finalmente tuvieron que desalojar a los diputados del patio de la UTE 1 porque se produjo una aglomeración de internos en torno a ellos animados por la diputada de Podemos Lucía Montejo. Afirmaron las mismas fuentes, que hubo un momento de tensión al ver a los diputados acorralados en una esquina del patio y que por eso se decidió sacarlos de allí. Luego continuó la visita.

La versión de Concha Masa, coincidente con la de los diputados de Podemos y de fuentes del centro penitenciario, es otra. "La tensión se creó en el momento en que la Subdirectora General de Instituciones Penitenciarias se interpuso físicamente entre los reclusos y los diputados", aseveró la diputada de IU, quien añadió que "los internos, en ningún momento, mostraron actitudes agresivas, para nada". También añadió que en el poco tiempo que pudieron hablar con algunos de los reclusos, "nos advirtieron de la presencia cada vez mayor de drogas en la unidad, la UTE 1, y, en consecuencia, del ambiente enrarecido que se está generando desde hace años en una unidad destinada a la rehabilitación".

Fuentes de la prisión aseguraron que "en ningún momento los diputados estuvieron acorralados".