La sidra con denominación apuesta por abrirse al mercado nacional

"Abrir nuevos mercados", "expansión por toda España", "fomentar la tecnología en la producción y el turismo sidrero" y "dignificar el producto" son algunos de los retos para el futuro propuestos y asumidos por catorce de las veintidós etiquetas pertenecientes al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias que se reunieron esta mañana en Gijón, en la Universidad Laboral, para trabajar en torno a la innovación y la creatividad dentro del sector.

Una jornada dentro de la dinámica "Lego Serious Play" –metodología de innovación para gestionar problemas complejos y fomentar el trabajo colaborativo utilizando las piezas de este juego– que ha permitido, además de reforzar el sentimiento de unidad entre ellos, delimitar los lastres de su gestión, enfatizar lo que deben mantener y sus apuestas de cara al futuro. "Creer que somos los mejores", "no ser tan localistas" y "que el producto no sea tan barato" son las frases más repetidas de aquello que deben combatir y suprimir. En cambio, los representantes llagareros ven fundamental mantener la calidad y diversificación del producto en sidra natural, espumosa y de nueva expresión, las tres variables que acoge la DOP.

"Es una propuesta innovadora, queremos sacarles de su zona de confort, de su llagar, y que piensen diferente. Todo ello para dos objetivos, que vean la importancia de la innovación en el sector porque hay mucho margen de mejora, y hacer piña, estrechar lazos porque la unión es fundamental", valora Daniel Ruiz, Gerente del Consejo Regulador de la Sidra sobre esta jornada en la que participaron representantes de Sidra Fran, Acebal, Canal, Cortina, Vallinia, Herminio, Orizón, Fonciello, Gobernador, Piñera, Quelo, Castañón, Tomás y La Morena.

Además de apostar por esta "metodología diferente, informal, en la que aprenden jugando a ser más competitivos para construir el futuro", Daniel Ruiz destacó el buen momento que atraviesa la sidra de DOP después de cerrar 2016 con 1.905.000 contraetiquetas, lo que supone un aumento del 10% con respecto a 2015 y marca "un record histórico" en lo que se refiere a la sidra "elaborada con manzana 100% auténtica". Incluso "la previsión para este año es ir a más y superar los registros" porque hay mucho margen de crecimiento, tanto a nivel regional como la pretensión de enfocar el producto al ámbito nacional y, siendo más ambiciosos, internacional.

"Promovimos la participación de los llagares en esta jornada creativa e innovadora y en conclusión hemos hecho más piña y han salido temas para debatir sobre el futuro y la gente ha quedado contenta, ha sido un éxito y estamos contento por ello", resumió Tino Cortina, presidente del Consejo Regulador de la Sidra.