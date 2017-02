"Somos algo más que unos antidisturbios, nos sentimos un servicio público más"

Cuando no tienen previsto ningún operativo, la Unidad de Intervención Policial de Oviedo hace prácticas de despliegue para preparar sus intervenciones, reiteran que su trabajo no sólo está en los eventos deportivos o en las aglomeraciones. "La gente tiene una visión de nosotros que no es la mejor, quizá sea por desconocimiento. Yo me siento como un servicio público más", afirma Iván Vizcay, jefe de uno de los grupos de la UIP de Oviedo.

En Asturias la unidad tiene 90 operativos. Su característica es la movilidad. En menos de una hora tienen que estar preparados para cubrir cualquier contingencia. "Yo hiy estoy aquí y mañana no se dónde voy a ir, puedo estar desplegado incluso en el extranjero", detalla Alfonso Fernández, policía de la UIP. "Ahora con la alerta anti-terrorista nivel cuatro nos desplazamos mucho a Madrid a colaborar con los compañeros", añade Alfonso Fernández, Para evitar filtraciones no conocen los detalles de algunas misiones hasta que no se suben al vehículo.

Los vehículos de trabajo son su segunda casa. Aquí llevan todo el equipamiento preparado. El plan renove ha permitido renovar la mitad de estas furgonetas. A finales de año esperan cambiar el resto. El Grupo Operativo de respuesta también cuenta con un nuevo vehículo dotado con una cámara que permite observar en todo momento al detenido cuando hay algún traslado