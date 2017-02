La consejería de Cultura rechaza cobrar la entrada al Museo de Bellas Artes de Oviedo

El consejero de Cultura, Genaro Alonso, ha rechazado el cobro de la entrada al Museo de Bellas Artes para mejorar la financiacion del equipamiento cultural ubicado en el casco antiguo de Oviedo, tal y como sugiere el PP. "No es una cuestión que se deba mercantilizar", ha respondido el Consejero a una pregunta formulada por el diputado popular Pedro de Rueda, quien planteó las necesidades que tiene el Bellas Artes en materia de personal como, por ejemplo, conservadores y personal de sala.

"Estamos de acuerdo en buscar vías complementarias de financiación", ha respondido en el pleno de esta mañana el Consejero que, no obstante, añadió que el Principado destina al año 1,4 millones de euros, a través de las consejerías de de Cultura y Presidencia. "La mercantilización de la cultura no está en nuestro programa", concluyó Genaro Alonso. El popular De Rueda justificó el cobro de "una entrada asequible, siempre y cuando se mejore la calidad", haciéndose eco de la receptividad de colectivos como Amigos de los Museos a ese tipo de medidas y lamentó que en el Museo de Bellas Artes de Asturias "no haya ningún consevador cuando, por ejemplo, en el de Bilbao hay tres".