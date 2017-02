El Principado no subvenciona el proyecto de Rivas para la Autopista del Mar porque no cumple las condiciones mínimas

El Principado no subvenciona el plan de Transportes Rivas para la Autopista del Mar porque no ha justificado el proyecto. El consejero de Industria, Francisco Blanco, ha contestado al diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé que la administración regional no puede conceder el préstamo de 1 millón de euros sin que se cumplan una serie de condiciones. El proyecto presentado por Rivas ha sido rechazado por cuatro entidades financieras y, además, no ha presentado al Principado documentación que acredite la inversión real del proyecto. "Estaríamos encantados de financiar un proyecto sólido para impulsar la Autopista del Mar"', aseguró el Consejero. Blanco añadió que la información suministrada tanto por Rivas como por la inmobiliaria Somió "pone de evidencia la escasa o nula actividad" de ambas sociedades.

"En los medios el promotor contó otra película, dijo que no había sido atendido debidamente y que el Principado y los ayuntamientos habían pasado de la financiación para la Autopista del Mar", declaró Bartolomé, quien al margen de esta iniciativa concreta preguntó si el Principado no va a arriesgar para evitar el naufragio de la conexión marítima entre el puerto de El Musel y Francia.